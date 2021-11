‘Pedí un carro de Beat y en el camino quedé inconsciente’

William Guerrero y su amigo decidieron salir a la Zona Rosa el pasado 31 de octubre a celebrar la fiesta de Halloween. Al salir, a eso de las 6:30 de la mañana, pidieron un servicio de Beat con rumbo hacia Álamos Norte.

Ellos recuerdan que se subieron al carro y que lo siguiente que pasó fue que ambos se despertaron más tarde en la mañana. “Mi amigo dice que él solo se acuerda que a eso de las 9 íbamos por Titán y que luego quedó inconsciente otra vez”.

Cuando ambos recobraron la consciencia estaban en un lugar desconocido para ellos. “Llevábamos varios minutos caminando sin sentido por el barrio Bilbao en la localidad de Suba, lugar en donde nunca había ido en mi vida”.

Desorientados revisaron sus pertenencias. William no tenía su celular Iphone 12 que había comprado hace poco. “Después de eso intenté regresar muy pronto a casa para poder rastrearlo. Logré hacerlo y estaba por Calatrava, en la misma localidad”.



Al percatarse de todo eso el ladrón desactivó esa opción e intentó enviarse dinero por Rappi Pay, entrar a la app de mi banco y hackearme las redes sociales. “No pude seguir más su localización y procedí a bloquear el celular”.

Las víctimas denunciaron que el apoyo de Beat ha sido nulo. “Solo se contactaron conmigo para lamentar lo sucedido y preguntarme si estaba bien. Luego me pidieron los datos de contacto y este es momento donde no me han llamado ni nada. La verdad fue una situación muy angustiante que hace indagarme si realmente los filtros para entrar en estas aplicaciones funcionan. Mi caso no es el primero en Beat, al parecer es una app que brilla por su inseguridad”.

