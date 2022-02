"Amigas, conocidas, desconocidas: a mi hermana le pasó algo horrible hoy en Bogotá. Cuídense mucho y ayuden a otras a cuidarse. Crean en el grito, duden siempre de un maltratador", escribió en su cuenta de Twitter una usuaria que decidió publicar el caso de su hermana, quien contó cómo fue acosada en la calle, pero nadie le prestó atención porque el presunto agresor fingió que era una pelea de novios.

Isabel, como aparece la víctima en su usuario de Instagram, narró en sus 'stories' de la red social los angustiosos momentos que vivió al ser acosada y atacada en las calles de Bogotá.

'Sentí que alguien me estaba mirando'

Según dijo, el jueves pasado, aproximadamente a las 2 p.m., se dirigía a una estación de TransMilenio, de camino a su casa, cuando fue abordada por un hombre. El desconocido le dijo algo, pero ella no le prestó atención.



"Seguí caminando. Sentí que alguien me estaba mirando y me volteé. Efectivamente, este mismo 'man' se había quedado quieto y no dejaba de mirarme", contó.

La joven se sintió observada y estaba en lo cierto. Foto: iStock

'Me agarra durísimo del brazo y me empieza a gritar'

De acuerdo con la publicación, acto seguido, Isabel comenzó a caminar más rápido; a lo que el presunto agresor reaccionó tomándola fuertemente del brazo y comenzó a fingir una pelea de pareja, para despistar a los transeúntes presentes.



"Catalina, deje de hacer show. Nos vamos ya para la casa", le decía.

Según su testimonio, ella no logró soltarse y comenzó a gritar, a pedir ayuda. Les decía a las personas que caminaban por la zona que no conocía a ese hombre, pero nadie le prestó atención.



Él seguía fingiendo y jalándola fuertemente: "Otra vez con esa mier**, deje de hacerme show".

Amigas, conocidas, desconocidas: a mi hermana le pasó algo horrible hoy en Bogotá. Cuídense mucho y ayuden a otras a cuidarse, crean el grito, duden siempre de un maltratador @secredistmujer @Bogota ¿quién nos cuida? Ayúdenme a difundir pic.twitter.com/yXx4A2ctQ6 — María 💚 (@maria_melindros) February 17, 2022

Al final, sin la ayuda de nadie, logró soltarse y salió corriendo.



También, contó que resultó con moretones en el brazo, producto de la fuerza del atacante al agarrarla.

