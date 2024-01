Joven denuncia que lo están extorsionando tras pedir dinero prestado en una ‘app’

Una verdadera pesadilla es lo que está viviendo un joven en Bogotá luego de recurrir a una aplicación para obtener un préstamo inmediato de dinero, el cual resultó siendo una modalidad de estafa que se viene presentando a través de algunas plataformas tecnológicas.



La situación comenzó cuando la víctima solicitó la suma de 500 mil pesos por medio de una de estas plataformas, ante lo cual recibió $1.700.000, un monto mucho mayor al requerido.



El joven manifestó que le dieron un plazo de 5 días para pagar la deuda, la cual dice que aumentó a 4 millones de pesos sin ninguna explicación.



Ante la dificultad de reunir la cantidad que le estaban exigiendo, el joven acudió a otras aplicaciones para completar el dinero, sin embargo no logró conseguir la totalidad que necesitaba.

El hombre dice que le están cobrando más dinero del que solicitó. Foto: Captura de video

Al cumplirse el plazo impuesto por los supuestos prestamistas, y al no entregarles el dinero que le pedían, además de los intereses, la víctima comenzó a recibir mensajes intimidantes en los cuales incluso involucraban a su familia.



El joven señaló que para acceder a estas aplicaciones es necesario otorgar ciertos permisos en el celular, tras lo cual los estafadores obtienen acceso a los contactos de la persona y pueden ejercer mayor presión sobre esta al conocer su información personal.



La víctima dice que sus allegados han recibido llamadas amenazantes en las que les piden dinero por estar supuestamente respaldando la deuda. También denunció que los delincuentes envían montajes con sus fotografías a sus contactos e incluso lo han amenazado de muerte si no paga.



Según el joven, ante la difícil situación decidió acudir a las autoridades para obtener ayuda, no obstante cuenta que luego de recibir la denuncia le manifestaron que quienes realizan estas amenazas estarían operando fuera del país y ante eso decidieron archivar el caso.



Al no encontrar el suficiente apoyo de las autoridades, el hombre decidió cambiar su número telefónico con el fin de que cesen las intimidaciones en su contra.



