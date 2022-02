Una joven realizó una denuncia pública, por medio de un video en redes sociales, tras la agresión que le habría propiciado Edgar Conde, candidato al Senado de la República por el Partido Liberal, el pasado jueves 27 de enero.



Según relata la mujer, Edgar Conde se enojó por un comentario que hizo la joven sobre su campaña y después de unos insultos, la golpeó en la cara.

El hecho ocurrió en el sector de Las Aguas, ubicado en el centro de Bogotá, mientras Edgar Conde estaba promoviendo su candidatura.



La joven terminó con una posible fractura en el tabique y las autoridades investigan el hecho para responder a la denuncia. El candidato, por su parte, no se ha pronunciado.



‘Fui agredida física y verbalmente por Edgar Conde’

Según expresa la víctima, todo inició por un comentario que dirigió a Edgar Conde sobre su campaña: “Él había entregado unas gorras haciendo una alusión a su campaña, lo vi tomándose fotos a lo que, en un país libre, en el cual puedo expresar, dije que con gorras no se compran votos, comentario que a él le afectó bastante".



La reacción del candidato fue insultarla. Por ello, la denunciante decidió grabarlo mientras la agredía verbalmente.



“Me quitó mi celular y empezó a intimidarme para borrar los videos. Yo me fui detrás de él diciéndole que era un abusivo, que me devolviera mi celular”, recordó la joven.



En el suceso se encontraba presente la novia de Edgar Conde, quien se sumó a la agresión e incluso forcejeó con la denunciante para quitarle el celular. Entre el enfrentamiento, la denunciante cayó al suelo y el candidato se fue sobre ella.

“Se lanzó hacia mí, prácticamente se montó encima mío, a golpearme con puños en la cara. Me reventó la nariz, fui por urgencias y me dijeron que era una posible fractura de tabique”, destacó.



La intención de la mujer es hacer viral el video, en el cual realizó fuertes declaraciones: “Mientras él me golpeaba me dijo que no sabía con quién me había metido. Yo temo por mi seguridad porque realmente no lo conozco, temo por la de mi familia, por las personas allegadas a mí”.



“Realmente una persona así no puede llegar al Senado de Colombia, un hombre que agrede a las mujeres, no las respeta y no utiliza la comunicación, no puede estar en el Congreso de la República”, finalizó la denunciante.

Candidato al senado del partido Liberal anda golpeando mujeres por la calle

@stephany_o_z nos pide ayuda para hacer su denuncia contra su presunto agresor, edgar conde, el cúal la golpeó e intentó humillarla. pic.twitter.com/gF5gzwaqnB — elhp_ese (@Sebascub1) January 30, 2022

Respuesta del Partido Liberal

El Partido Liberal respondió a la denuncia con una sanción a Edgar Conde. De hecho, Rodrigo Llano Isaza, veedor de Partido en cuestión, le pidió al Consejo Nacional Electoral que el aval de quien ocupa el puesto número 43 fuera retirado.



Según los miembros del Partido Liberal, el gesto se hizo motivado por la transparencia y la desaprobación a los actos violentos.



Por otro lado, al parecer, varios compañeros de Edgar Conde e incluso el abogado habría llamado a la joven para evitar que hiciera la denuncia pública, según lo mencionó 'La W'.

