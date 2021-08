‘Un celular valió más que la vida de mi niña, luchará por volver a caminar’

“Cuando me enteré de que un extraño le había disparado a mi hija de 15 años yo me quería morir, se me hundió el mundo, se me revolvió todo”. Jesús Antonio Morales, el padre de Laura Jimena Morales, y su familia han pasado días de angustia ante la incertidumbre de la evolución de la recuperación de la niña.

Ella venía estudiando de manera virtual ya que el colegio Jacqueline de Kennedy aún no trabajaba bajo la modalidad presencial a causa de la pandemia por covid-19. Cumplió sus 15 años el 25 de diciembre de 2020 y era una niña feliz llena de planes para el futuro. Hoy su vida se partió en dos por culpa de un atracador que le robó el celular, pero que, no contento con eso, le disparó con frialdad.



Todo ocurrió en jueves 19 de agosto, a las 7:58 de la noche. “Mi hijita se encontraba en la casa de una tía y estaba en la parte de afuera de la casa, en la calle, jugando con sus primas y una amiguita de la cuadra”. Las niñas brincaban y molestaban entre ellas, estaban felices y se sentían seguras. Esa vivienda está ubicada en Bosa Brasil, sector Comuneros.



Mientras las jóvenes se divertían, un extraño pasó a su lado en tres ocasiones. “A la cuarta vez, sin pensarlo, ese tipo fue capaz de encañonar a mi niña. Ella sintió mucho miedo y botó el teléfono y solo por eso el delincuente le disparó en varias ocasiones”. Todo eso quedó registrado en un video.

El ataque del que fue víctima la joven de 15 años me genera profundo dolor e indignación. A su familia mi abrazo. Haremos todo lo necesario para capturar a los responsables. Hago un llamado a los ciudadanos para darle información a la Policía y que el hecho no quede impune. https://t.co/gH6cikLSfI — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) August 26, 2021

Uno de los disparos comprometió su columna vertebral, su médula espinal y varias vértebras mientras que la otra bala perforó su pulmón derecho. A Jimena la auxilió una patrulla de la Policía Metropolitana de Bogotá del cuadrante Bosa Brasil rumbo al hospital Bosa Centro. “De ahí supe que la remitieron de urgencia al Hospital de Kennedy. Yo me enteré de todo una hora después, quedé completamente destrozado”.



Es ese hospital la han visto neurólogos, entre otros especialistas. “¿Usted puede entender qué se siente cuando le dicen a uno como papá que hay altas probabilidades de que su hija no pueda volver a caminar? A mí se me derrumbó todo, se me partió el alma en dos”.

Jimena tiene un pulmón muy afectado y todos los días se lo están drenando. “Cada día le toman una radiografía y me dicen lo mismo. Yo deseo que si allá no pueden sacarla adelante, que la trasladen a otro lugar en donde la puedan ver más especialistas del pulmón, de neurología, psicología, de terapia física. Es mi hijita y yo quiero que se pueda recuperar”. Jesús tiene miedo de que, además, se contagie de covid-19 y desea que la lleven a un centro especializado en niños.



En cuanto a la investigación, la familia de Jimena les pide a las autoridades que revisen todas las cámaras de seguridad que hay en el sector. “En ese barrio hay muchas, imposible que no se pueda identificar a ese tipo”.



Aunque los padres de Jimena se separaron hace diez años, mantienen una relación cordial y la niña se quedaba en ambas casas, pues están dotadas de internet y podía estudiar en cualquiera de las dos. “Ambas familias no podemos creer estar viviendo esta pesadilla”.



Antes del incidente Jimena quería culminar su bachillerato y estudiar criminalística o irse a otro país a continuar sus deseos profesionales. “Es una niña llena de sueños. Es el colmo que ese tipo se le tire la vida, eso no tiene presentación. ¿Cómo alguien ataca a unos niños de esa manera?”.



La joven ha estado consciente, vive los días más difíciles de su recuperación y sufre los dolores que le genera un tubo en su tórax. “Me dice que eso es lo que le causa más dolor, le incomoda mucho cuando se mueve. No es justo que por un demente ella esté sufriendo de esa manera. Dios me va a ayudar para que ella vuelva a caminar”. Ella está enterada de su situación y, a pesar de la gravedad, tiene confianza, quiere salir adelante.

Ambos padres de familia pasan sus días rotándose para acompañar a su hija, tiene que estar acompañada las 24 horas del día. “Es triste que en esta ciudad siga valiendo más un celular que la vida de una persona”, dijo Jesús.



CAROL MALAVER

