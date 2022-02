Un asesinato en un parqueadero del barrio Dindalito, en la localidad de Kennedy, tiene conmocionada a toda la comunidad del sector por las circunstancias del ataque. La víctima fue un hombre de 28 años de edad quien se encontraba pagando en la caseta el servicio de parqueadero de unos carros para el transporte de reciclaje cuando fue atacado.

De acuerdo con el mayor Carlos Andrés Rojas, comandante de policía zona 1, "la víctima es una persona que tiene unos vehículos guardados en el parqueadero que eran utilizados para recoger chatarra y posteriormente la venta de estos elementos". Los hechos se presentaron en horas de la mañana cuando el criminal llegó hasta la calle 42 con carrera 88G y desenfundó el arma con la que mató al joven.



"Aproximadamente a las 9:30 de la mañana se presenta un caso de homicidio por temas de intolerancia donde inmediatamente reaccionan las unidades de Policía del cuadrante llegando al lugar y encontrando el cuerpo sin vida de una persona de aproximadamente 28 años", dijo el comandante Rojas.



Según el reporte, cuando el atacante fue a disparar a su víctima el arma se bloqueó, sin embargo, el delincuente insiste hasta que logra disparar e impactar al joven en el piso. El hecho se dio ante la mirada de transeúntes y del hombre que estaba cobrando el parqueadero, quien ante los hechos no hizo nada.



La declaración de la Policía dice que "se ha hecho un seguimiento a todo el tema de cámaras que son privadas en el sector y el personal de Policía judicial está adelantando las actividades de investigación para determinar quién fue el autor del crimen".



No obstante, la víctima no tenía ningún tipo de antecedentes, era un trabajador de Kennedy y según la versión de las autoridades el hecho fue producto de la intolerancia y posibles rencillas personales. El sujeto escapó de la escena del crimen.





