Vuelven los reflectores a estar sobre la situación que viven los privados de la libertad dentro de las estaciones de Policía y las URI en la ciudad. Esta vez, por cuenta de un nuevo caso de asesinato en una de las celdas de la Estación de Policía de Rafael Uribe Uribe donde, el pasado viernes 7 de enero, al parecer un grupo de reclusos habrían acabado con la vida de Sebastián Roa en medio de lo que fue una presunta riña entre los reos.



Pero este caso, como muchos de los que se dan en estos contextos, está rodeado de misterio y versiones inconclusas. Aunque aún no son claras las condiciones en las que el joven apareció muerto, Laura Roa, hermana de la víctima dice que la Policía no le ha querido contar la verdad de lo que pasó esa noche pues, según su testimonio, nunca se les dijo que Sebastián había muerto.



“Las versiones de la Policía y la Fiscalía no coinciden. En la estación nos dijeron que mi hermano había muerto a las 6:00 de la tarde, pero el CTI dice que solo los llamaron hasta las 10:30 p. m a reportarles que había un hombre muerto dentro de la celda y a nosotros nos avisaron solo hasta la 1:30 de la mañana que debíamos ir a la Fiscalía pero no nos dijeron que mi hermano estaba muerto”, contó Laura.



Sin embargo, este diario consultó al coronel Eiver Alonso, subcomandante (e) de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien confirmó que el hallazgo del cuerpo en la celda se realizó sobre las 9:30 de la noche y que inmediatamente se aplicaron los protocolos que requieren en este tipo de casos.

“En el interior de una celda se presentó, al parecer, una riña que causó el deceso de una persona privada de la libertad que estaba condenada a 24 meses de prisión por el delito de hurto calificado. El CTI asumió la investigación para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos”, informó el coronel.



Laura Roa señaló que su hermano llevaba menos de un mes recluido en esta estación y que aunque estaba condenado a dos años de prisión por hurto calificado en el caso de robo de un celular aún no le habían asignado un cupo en una cárcel. “Mi hermano era consciente de su error y lo estaba asumiendo. Pero la policía nos está ocultando la verdad de lo que le pasó a Sebastián”.



Finalmente, la policía indicó que se destinó una comisión especial de disciplina y de justicia penal militar, acompañada de ministerio público, para investigar la raíz de los hechos ocurridos y la actuación de los uniformados en medio de la presunta riña.



REDACCIÓN BOGOTÁ.