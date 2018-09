Joven cayó del piso 48 de la torre Colpatria

Un estudiante de 17 años del Colegio Mayor de San Bartolomé perdió la vida este viernes en la tarde al lanzarse del piso 48 de la emblemática Torre Colpatria, donde está el mirador de la edificación.

Minutos antes del hecho, el joven había subido un video a sus redes sociales en el que comunica su intención de lanzarse de la torre a las siete de la noche. El testimonio comenzó a circular rápidamente entre los estudiantes de su curso.



Una de sus compañeras avisó a sus padres, quienes se comunicaron inmediatamente con la Policía y con Comisaría de Familia, para alertarlos de lo que podía suceder. Dicen también que trataron de hacerlo con la administración del edificio pero no lo consiguieron.



Según Iván Acero, presidente de la Asociación de Padres del Colegio Mayor de San Bartolomé, “esta fue una tragedia que se pudo haber evitado”.



“Indigna que la Policía haya tardado tanto –dice-. Como comunidad de padres, exigimos que la próxima vez que pase algo, las autoridades actúen. Se dice mucho de prevención de suicidio, pero cuando se tiene la información no pasa nada”.



Hasta el momento, EL TIEMPO no ha logrado obtener la versión de la Policía Metropolitana sobre este caso.



Del joven, cuyo nombre se mantiene en reserva, se sabe que era un buen estudiante y deportista de la institución. Según Acero, entre la familia y sus compañeros no había sospecha de que algo así podía acontecer. La consternación es total en la comunidad de este colegio de la comunidad jesuita.



Los hechos ocurrieron hacia las 7 de la noche. El cuerpo sin vida quedó en el andén de la torre sobre la carrera Séptima. Poco tiempo después, la Policía acordonó la zona y el CTI procedió a realizar el levantamiento del cadáver.



