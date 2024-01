'Tengan mucho cuidado': joven denuncia robo en plena rumba en bar de 'la 85' en Bogotá

Isabella Vianna, una joven que comparte parte de su vida en TikTok, contó cómo la robaron en Bogotá mientras estaba de rumba con sus amigas.



La mujer señaló que el hurto ocurrió dentro de una discoteca, en la reconocida zona de la calle 85, y que fue tan rápido que no se dio cuenta cuando le sacaron el celular.



Según el relato de Isabella Vianna, el pasado viernes, ella y unas amigas salieron a rumbear al lugar reconocido por su tradición nocturna.



Sin embargo, ellas entraron al sitio Egua, el cual, dice, no conocían. De hecho, la joven aclara que nunca había ido a ese “rumbeadero”, pero que igual era un sitio grande, de dos pisos y estaba lleno.

El momento del robo del celular

Las jóvenes entraron a la discoteca y después de un par de copas, estaban buscando el celular de Isabella Vianna.



“Mis amigas y yo estábamos con unos traguitos encima; no estábamos borrachas, pero yo sí estaba prendida. Yo soy la típica que cuando sale a rumbear deja el celular en el bolsillo de atrás del pantalón. Todo lo que no debería hacer, lo hice”, dijo la joven.

Y agregó: “En un lapso de 5 minutos, me sacaron el celular. Lo usé, lo metí en el bolsillo y cuando de la nada no encontré mi celular. No siento mi celular. Empiezo a entrar en crisis. Yo pensé que una de mis amigas lo tenía. Nunca pensé que me iban a robar el celular ahí”.



Isabella Vianna señaló que ella siempre tiene prendida la localización, ya que sus padres le piden que la tenga encendida en todo momento, pero aun así, el celular no apareció.



“No aparecía ‘location’ y mandaba a Buzón de Voz cada vez que marcamos. Entonces dijimos: ‘ya paila, se lo robaron’”, contó la joven.

“La sufrí, la lloré. En media rumba estaba llorando por mi celular, pensando que lo iba a encontrar, pero estaba más perdido que quién sabe que”, recordó en el video.



La mujer contó que tras el hurto logró recuperar sus redes, pero que el resto de las cosas se perdieron.



Por último, la joven envió un mensaje de alerta a sus seguidores para que tengan cuidado.



“Les juro que no sé cómo hicieron, pero si yo no me toco los bolsillos, no me doy cuenta de que ya no tengo mi celular”, finalizó.



Por otro lado, Isabella Vianna dijo que a ella y a sus amigas no les pasó nada en la fiesta.



"Tengan mucho cuidado cuando van a rumbear", remarcó.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

