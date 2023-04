Con dolor, Rosa Espinoza cuenta la dura historia que han tenido que pasar su hija y su nieta de ocho años, luego de que ambas fueran diagnosticadas con una discapacidad cognitiva que causa molestias constantes en su estado de salud.



(Le recomendamos leer: Preocupante: 45.000 menores de edad fueron mamás en 2022 en Colombia).



El caso fue conocido por el servicio informativo de Citytv, quienes fueron hasta la vivienda de la familia, ubicada en el sur de Bogotá, y conocieron detalles del drama que debe vivir Rosa y su hija Mónica para que la menor de ocho años pueda recibir un tratamiento digno.

Según el testimonio entregado por Rosa, su hija Mónica había sido diagnosticada desde pequeña con una discapacidad mental. No obstante y a pesar de su condición, cuando tenía 21 años fue abusada sexualmente por uno de sus vecinos, quien huyó del barrio y hasta el día de hoy, se desconoce su paradero.



La víctima quedó embarazada luego de la agresión y, según cuenta su madre, la familia se dio cuenta del abuso cuando médicos ordenaron una prueba de embarazo para la mujer.



(También: Mujer investigó la violación a su madre discapacitada; identificó a su padre).



En cuestión de meses, la familia ya tenía en sus brazos a la hija de Mónica, quien con el pasar de los años fue diagnosticada con esquizofrenia, autismo y una discapacidad cognitiva.

Facebook Twitter Linkedin

Rosa Espinosa se ha encargado del cuidado que requiere su nieta. Foto: CITY TV

La abuela cuenta que la menor de ocho años debe tomar hasta seis medicamentos al día para poder controlar las intensas crisis que se dan a causa de su enfermedad.



Así mismo, relata que el servicio de salud del que hacen parte no garantiza un tratamiento digno que pueda darle calidad de vida a la menor.



(Le podría interesar: Abuelo abusó de sus tres nietas y embarazó a una de ellas, quien tiene 11 años).



De hecho, Rosa dice que la EPS no les da los medicamentos necesarios y que se ven obligados a hospitalizar a la menor, para que en una clínica puedan suministrarle los fármacos que su cuerpo necesita.



Afirma que tampoco han podido conseguir cupo en un colegio y que por eso la niña no ha podido avanzar en sus estudios.



(Además: Los casos de ablación en bebés indígenas que sacuden a Risaralda).



Su abuela guarda toda la historia clínica y cada orden que los médicos le entregan, conservando la esperanza de que el servicio de salud va a tomar el caso de la menor y que le va a dar la importancia que un tratamiento de este caso requiere.



Por otro lado, piden que las autoridades tomen cartas en el asunto, ya que el sustento de la familia es conseguido por el abuelo de la menor, pero cada vez son más bajas las posibilidades de adquirir los medicamentos.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...

Capturan a tres hombres en Soacha por abusar de menores de 14 años

'Es aberrante': María J. Pizarro sobre denuncias de abuso sexual en el Congreso

El papá que le disparó en la cabeza al violador de su hijo frente a las cámaras