Joven de 21 años atacada por su exnovio espera una resonancia

Leidy Delgado solo tiene 21 años y su vida está suspendida desde hace 16 días en la cama de un hospital, primero en el Meissen y ahora en El Tunal. Solo puede mover el brazo derecho porque una de varias puñaladas que le asestó su exnovio le provocaron una lesión en la médula ósea y una cervical.

Su hijo de 4 años está con la familia, la extraña, pero no sabe lo que le ocurrió a su madre ni la gravedad de su condición desde el 3 de junio cuando Braian Aldana, el padre del menor, la atacó a traición.

Ese día Leidy había ido a cumplirle una cita a su exsuegra para entregarle por unas horas al niño. La joven iba acompañada de su mamá y de su actual novio, por miedo. Su cuñada, Yudy Paulín Sánchez, comenta que temía que Braian se apareciera de la nada y la agrediera: 17 denuncias ante las autoridades por las agresiones constantes dan fe del nivel que había alcanzado el pánico que le causaba su expareja.



Y así ocurrió, acabada de entregarle el niño a su exsuegra, cuando el hombre se le apareció. Estuvo escondido mientras ella se encontró con la abuela del niño y una vez ella se marchó, Braian salió del lugar donde estuvo oculto durante la cita y apuñaló a Leidy. La herida más grave, la que la tiene hoy paralizada, fue en el cuello. De olas otras los médicos no han entregado un reporte oficial.



Su familia cuenta que el noviazgo con Braian estuvo cargado de múltiples violencias y por eso decidió separarse de él. La primera vez que lo denuncio fue en el 2015, cuando la amenazó en la calle con un cuchillo, según cuenta ahora su tía Alexandra delgado. No pasó nada porque la llamaron a conciliar.



En otra ocasión, comenta su tía, Leidy tuvo que someterse a una cirugía por la gravedad de las heridas que el hombre le causó. Otra vez denunció, y de nuevo la llamaron a conciliar. Esta vez dictaron medida de protección, pero no le sirvió, porque el hombre la siguió intimidando. Su familia dice que la Fiscalía tiene las copias de todos los mensajes amenazantes.



Ninguna prueba fue suficiente para que las autoridades actuaran y por eso el 3 de junio se desató la tragedia.



Hoy el futuro de Leidy es incierto. La resonancia magnética que espera desde hace varios días dará el veredicto. Aunque extraoficialmente los médicos temen una parálisis permanente, su familia mantiene la esperanza de que se pueda recuperar.



