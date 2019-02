Joven aceptó ante un juez ser el homicida de un sacerdote en Kennedy

El menor de 16 años de nacionalidad venezolana acepto los cargos por homicidio agravado.



El joven fue retenido por los guardias del conjunto residencial Los Condominios etapa III, en Tierra Buena, localidad de Kennedy, y puesto a disposición de la Fiscalía, cuando trataba de escapar del apartamento del padre Carlos Ernesto Jaramillo Vega.



La noche del martes, en la Unidad de Redacción Inmediata de Responsabilidad Penal para Adolescentes, se llevó acabo la audiencia, en la que el joven aceptó los cargos y el juez le impuso medida de aseguramiento preventivo en la escuela de formación integral El Redentor durante cuatro meses, mientras se le hace la lectura de sentencia condenatoria.

Los cargos impuestos se dan después de que hacía las 4 de la tarde del pasado lunes, unos residentes del conjunto encontraran al sacerdote Jaramillo en su propio apartamento. Lo trasladaron a un centro médico y allí les informaron que no tenía signos vitales.



Según cuentan los vecinos, el padre Jaramillo había nacido en Mariquita, Tolima; vivió por un tiempo en Granada, Meta, y hacía más de dos años había llegado al barrio Tierra Buena, para ayudar a las personas que más lo necesitaban, Además, dicen que era muy querido por la comunidad y que cada día de por medio le gustaba comprar arepas a las afueras del conjunto.



“El venía y llevaba sus arepitas porque le fascinaba comérselas con caldito de pescado, nos daba la bendición y se iba”, aseguró Fabio Rodríguez, un vendedor de la zona, quien añadió con una voz quebrantada que la última vez que lo vio fue el lunes –día en que ocurrió el asesinato–.



"Llegó al local alrededor de las 9 de la mañana, me dijo que tenía que hacer una diligencia, y que no lo fuera a dejar sin arepas y se fue”, contó Rodríguez. .

Asimismo, ofrecía misas particulares en iglesias o en lugares donde las personas le pidieran el favor. “Me comentó que él no tenía una iglesia fija, lo llamaban para hacer relevos”, dijo Martha Zambrano, amiga de hace más de seis meses del sacerdote, y quien expresó estar muy desconcertada con lo sucedido, pues el padre era muy amable y le gustaba comer frutas.



"El sábado vino y compró su papaya, su piña y sus mandarinas. Era una persona de bien. Siempre me hablaba de Dios", dijo Camilo Rojas, tendero de un supermercado, donde el padre Carlos concurría para hacer mercado.



Por su parte, la Fiscalía informó que como se trata de un menor de edad, la audiencia fue privada y no se pueden conocer los detalles del porque el joven habría cometido el crimen.

Asimismo, manifestó que aún no han dado con la ubicación del otro joven que los residentes aseguran a ver visto salir encapuchado, luego de cometer el crimen.

