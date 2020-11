Aparece otra mujer que señala a José María Ortega como su agresor

Hace una semana, Bogotá se colmó de indignación cuando se enteró de la violencia, humillación y dolor que atravesó María Alejandra Rojas, una joven de 24 años, quien señala a José María Ortega como su agresor y el responsable de su secuestro, tortura y violación durante una semana.



Dos meses después del ataque, Ortega fue capturado, imputado por los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa, secuestro simple, tortura y acceso carnal violento y enviado a la cárcel mientras sigue su proceso judicial.



Entre tanto, apareció otra mujer que se reconoció como una víctima más de Ortega.

Laurita Melo, en diálogo con CITY TV, asegura que fue pareja de Ortega y que, después de varios episodios de maltrato, un día fue arrojada por él desde un carro en movimiento.



"Me arrastra en el carro por cuatro cuadras, yo tenía unos tres meses de embarazo. Fue uno de los momentos en que vi en riesgo mi vida (...) (En otra ocasión) me mete al cuarto, me empieza a agredir físicamente, empieza a quemarme el cabello con un bricket, mi empieza a dar puños en los brazos y en las piernas. Se me acuesta encima, me empieza a ahogar...", cuenta Melo quien, además, sostiene que Ortega también llegó a retenerla en su apartamento durante un mes.



"En ese tiempo que convivimos aguanté hambre. Me hacía comer del piso, trapeaba el piso con mi cabello, golpeaba mi cabeza contra el baño, contra las paredes, contra las puertas", agrega en su relato.



Melo le dijo a CITY TV que, al momento de las agresiones, no lo denunció por temor. Sin embargo, a raíz de que se conociera el caso de María Alejandra Rojas, decidió hablar y tomar acciones legales.

Ortega tenía antecedentes: en su pasado judicial, reposan 12 procesos investigativos. 4 son por lesiones, 3 por violencia intrafamiliar, 2 de inasistencia alimentaria, 1 por injuria por vía de hecho, 1 por amenazas y el último, que corresponde a estos hechos por secuestro.



Fue capturado del 17 de noviembre en Unilago y actualmente está detenido mientras avanza su proceso. Ortega negó los cargos por las supuestas agresiones a Rojas.

Si usted es mujer y víctima de violencias...

Recuerde que la Secretaría de la Mujer ofrece atención por varios canales para protegerla.



En principio, usted puede comunicarse con la Línea Púrpura (01 8000 112 137), que atiende todos los días de manera gratuita, 24 horas.



O también puede escribir al WhatsApp 300 755 1846.

BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Óscar Fagua, periodista de City Tv



