El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal abrió una jornada gratuita en Bogotá para la esterilización de animales domésticos, tanto hembras como machos, en la Unidad de Cuidado Animal, durante junio de 2023. La intervención se llevará a cabo en las instalaciones de la UCA, ubicada en la carrera 106ª #67-02.

¿Cómo solicitar el turno de esterilización de animales?

Las personas interesadas deberán agendar su turno, a través del siguiente enlace de inscripción o mediante el sitio web oficial del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Por otro lado, pueden acercarse a hacer la solicitud presencialmente a los SuperCADE de Suba, Américas, La Victoria, Manitas y Santa Helena.

Adicional a ello, el instituto atenderá solicitudes mediante el teléfono: 647 71 17 o en la sede administrativa de la entidad, con instalación en el piso 8 de las Residencias Tequendama, en la dirección: carrera 10# 26-51.

¿Sabes cómo agendar turno para los procedimientos de esterilización que se llevan a cabo en la UCA, ubicada en Engativá?🚨



¡Entérate, agéndate, recuerda y asiste!



Mañana 14 de junio abrimos nuevos turnos para esterilizaciones en la Unidad de Cuidado Animal ubicada en Engativá. pic.twitter.com/Xkn9Ko3eZg — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) June 13, 2023

¿A quiénes va dirigido el beneficio de esterilización?

Esta técnica va dirigida a los dueños de mascotas que vivan en los estratos 1,2 y 3 de cualquier localidad de Bogotá y las esterilizaciones se llevarán a cabo el 26 y 29 de junio, con registro previo.

. Foto: Instituto Distrital de Protección Animal

Recomendaciones

Si su animal de compañía tiene una condición especial, debes indicarla en las observaciones a la hora de agendar el turno de esterilización.



Las esterilizaciones están habilitadas para perros y gatos mayores de tres meses, y en el caso de los caninos es importante presentar carné de vacunación con esquema al día.



Además, no se brinda atención a animales que residan en otros municipios (Soacha, Chía, Cota, Funza, entre otros) y solo se entregan turnos a personas mayores de edad.



Si no puede asistir a la cita de esterilización, informa previamente y cancela, así permites que otra persona pueda asistir.



Si su animal de compañía está en celo o en estado de embarazo o lactancia, no se podrá llevar a cabo el procedimiento.



No se realizan esterilizaciones sin cita previa.



El día de la jornada los caninos deben estar con correa y traílla (bozal para animales nerviosos y de raza de manejo especial) y los gatos en guacal, protegidos.



Adicionalmente, lleve collar isabelino para evitar que el animal se lama la herida post quirúrgica y cobija.

REDACCIÓN BOGOTÁ