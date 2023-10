Jorge Torres: Cuidar la vida es cuidar la seguridad | Opinión

El general Salamanca tiene planeado sacar a las calles todo el pie de fuerza disponible para recuperar la seguridad de Bogotá, y desde octubre los helicópteros de la Policía sobrevolando la ciudad irrumpieron la cotidianidad citadina.



La alcaldesa y el presidente pusieron en marcha una de mis propuestas de campaña para llegar al Concejo de Bogotá y de la que veníamos hablando tiempo atrás con la ciudadanía; exigir más policías en las calles y menos en los escritorios. Pero luego vendrá otro debate: ¿Cuándo comenzará su implementación? ¿Hasta cuándo sostendrá el gobierno la estrategia? ¿Cuál va a ser la apuesta del presidente con Bogotá para invertir en pie de fuerza y tecnología de seguridad?

No aguantamos más. Hoy salimos de casa sin tener la certeza de volver a salvo con nuestras familias. A la semana, 21 bogotanos pierden su vida por causa de homicidios. Los ciudadanos sienten miedo, quieren protección. Nadie quiere, por supuesto, entregar la vida por un celular o una bicicleta. Los hurtos crecieron en más de un 25% con respecto al 2022, mientras el 85% de delincuentes queda libre a la semana de ser capturados.



Queremos de vuelta los tiempos en los que la alcaldía lideró con firmeza estrategias de seguridad que redujeron las tasas de homicidio significativamente. Antanas Mockus, en su primera alcaldía, bajó la tasa de 70 a 47 homicidios por cada 100.000 habitantes, y en su segunda administración la bajó de 38 a 25.



No hay soluciones fáciles ni fórmulas mágicas para la seguridad. Ni una ciudad militarizada, ni una delincuencia subsidiada, ni una fuerza privatizada. El todo vale y la justicia por mano propia termina por aumentar el riesgo de perder más vidas, es el Estado quien debe garantizarle la seguridad a los ciudadanos.



A la delincuencia hay que darle duro desde un principio esencial de la cultura ciudadana: la vida es sagrada. Nuestra visión, más que una fórmula, es la de unos ojos ciudadanos que siempre observan a los otros y se anticipen a los delincuentes, y una fuerza pública diligente y transparente que esté siempre presta a servir.

¿Cómo? Con sentido de pertenencia y sin indiferencia: primero, queremos que la ciudadanía recupere la confianza en la autoridad y esté convencida de que cada vida es irremplazable; segundo, necesitamos vecinos dispuestos a denunciar y cooperar para informar sobre la delincuencia; y merecemos una autoridad que disponga mecanismos amigables de denuncia y escucha para que, sin miedo, le dé garrote a la ilegalidad, incluso a sus propias manzanas podridas. No es una visión nueva. En la Nueva York del siglo XX, la urbanista Jane Jacobs explicó esto mismo en su libro The Death and Life of Great American Cities.



Quiero ser la voz de miles de ciudadanos, desde el Concejo de Bogotá, que claman caminar seguros y sin temor. Tengo la experiencia y el conocimiento, fui coautor del acuerdo distrital que dio origen a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, y exigí una Subsecretaría de convivencia y cultura ciudadana. Mi propuesta consiste en sacar a los policías de los escritorios para llevarlos a combatir el crimen en los barrios que es donde los necesitamos, de esa manera afianzaremos la confianza de la ciudadanía en la autoridad. Gestionaremos la seguridad con más y mejor tecnología para combatir las bandas criminales y lograr la transparencia y eficiencia de la Policía.



Mejoraremos los canales de denuncia y acompañamiento a las víctimas para que sean más confiables, rápidos y efectivos. Fortaleceremos el sistema judicial para frenar la impunidad y lograr que los delincuentes paguen por sus delitos.





JORGE TORRES

CANDIDATO POR EL PARTIDO ALIANZA VERDE

ESPECIAL PARA EL TIEMPO