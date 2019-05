Jorge Rojas insiste en una consulta de izquierda

Jorge Rojas, candidato de la Colombia Humana para la alcaldía de Bogotá, aseguró este lunes que cinco candidatos y seis partidos y movimientos políticos están trabajando por crear un programa común y resolver una candidatura única.



Rojas, en entrevista con EL TIEMPO, dijo que su propuesta para lograr este último objetivo es una consulta interpartidista financiada por los partidos, y no por la Registraduría, la cual se celebraría el domingo 14 de julio. Agregó que “hay suficientes fuerzas que convocan a la ciudadanía para cambiar el rumbo de la ciudad”.

El candidato dijo incluso que este pacto ya está firmado por los también candidatos a la alcaldía de Bogotá Claudia López (Alianza Verde), Celio Nieves (Polo), Luis Ernesto Gomez (Activista) y Hollman Morris (Mais), y que están a la espera de que Lucho Garzón tome una decisión.

Claudia López, en una rueda de prensa, confirmó que se está trabajando en una convergencia con “Independientes, ‘verdes’, Polo, Colombia Humana y Activistas para ofrecerle a Bogotá el mejor programa de gobierno”. Indicó que en este momento se continúa trabajando en unas “bases programáticas comunes”.



Aunque dijo que el mecanismo que elegirá al candidato aún no se ha definido, sí dio pistas de que este sería “democrático y competitivo”, pero no de adhesiones.

Claudia López, aunque coincide en la base programática común, no se ha referido al mecanismo para elegir candidato.

Por ahora, la aspirante por los ‘verdes’ se concentrará en hacer una campaña conjunta con los aspirantes a ediles, en un recorrido por 19 localidades. Anunció que los candidatos serían elegidos en consulta financiada por el partido, y con voto ciudadano, el próximo 9 de junio.

Al día siguiente comenzarían foros temáticos y campaña con los 45 candidatos al Concejo de Bogotá.

La propuesta de Rojas

Bajo el lema ‘Bogotá viva’, Jorge Rojas centró su discurso en el tema ambiental y su relación con la dignidad humana.



“El próximo cuatrienio va a ser definitivo para la sostenibilidad ambiental de Bogotá”, afirmó. Y llamó la atención en la protección de reservas, humedales, cerros y la ronda del río Bogotá.



Para lograr esto, reconoció que sería clave trabajar en fortalecer la participación ciudadana, en especial la de los jóvenes.



"Los jóvenes que no participan, que no deciden, que no se interesan por los temas de la ciudad, nos van dejando una sociedad fragmentada y eso no lo podemos permitir en una ciudad que ha tenido niveles tan bajos de participación como Bogotá", compartió.



De hecho, aseguró que esta población también sería su eje para combatir la inseguridad. “El 82 % de los delitos comunes en Bogotá son cometidos por jóvenes y adolescentes entre 14 y 28 años. ¿Por qué? Porque no tienen alternativa. Vamos a tener que trabajar la educación, siempre la educación como el pilar”, aseguró.



Como recurso adicional, prometió que en su gestión habría 1.500 policías financiados por la Secretaría de Seguridad para crear un pie de fuerza propio de la capital.



“Estarán formados para atender a la comunidad, será policía cercana a la comunidad, tendrá un componente ambiental. Es la que se queda en Bogotá, que conoce la ciudad y es bilingüe para que atienda el turismo”, detalló.



Frente al metro, Rojas apuntó que aunque su ideal es poder retomar el metro subterráneo de Gustavo Petro, si encuentra adjudicado el modelo de Peñalosa, lo continuará, pero revisando su “legalidad”.



"Si Peñalosa adjudica un metro elevado es un problema de legalidad. Vamos a construir algo que no tiene sostenibilidad. La primera línea del metro es clave para el eje estructurador de la movilidad de una ciudad y eso que están planteando como un metro para Bogotá no es más que un tren que alimenta buses", criticó.



