‘Aprendí a gobernar con experiencia y resultados’: Jorge Rojas

Jorge Rojas, exsecretario de Gobierno y de Integración Social en la administración Petro, se lanzó a recoger 50.000 firmas como aspirante a la alcaldía por Bogotá. Es partidario de una interconsulta partidista.



Esta es una nueva entrega de las entrevistas de los periodistas de la sección Bogotá de EL TIEMPO con los aspirantes a la Alcaldía de Bogotá.

Su prioridad: Bogotá viva pensando en la sociedad



El eje de mi propuesta es la vida, Bogotá viva. Esto implica pensar en la sociedad, en sus diferencias, en sus diversidades, en el territorio, también desde la diversidad y la protección del ambiente, implica a Bogotá concebida dentro de una región vital y concebida dentro de la globalidad.



Implica también una interacción de políticas públicas que permitan una ciudad con perspectiva de innovación, de emprendimiento hacia el futuro, con justicia social y climática, el ordenamiento del territorio desde esa perspectiva, y que permita una inclusión de todos los sectores.

Aquí no se puede gobernar para uno u otro sector de la ciudad tan segregada sino que debemos consultar el conjunto de la sociedad para pensarnos hacia el futuro. Y yo estoy poniendo como futuro inmediato el año 2030. Ese es un lapso de tiempo que nos permite pensar la ciudad que necesitamos.



Seguridad: Policía propia y opciones para los jóvenes



Hay que fortalecer la presencia de la policía. Propongo la creación de una escuela de policías expertos en Bogotá, pero adscrita a la Dirección General. Se puede iniciar con 1.500 agentes que entiendan la ciudad, pero con formación en derechos humanos. Y, además, ampliar los Comandos de Atención Inmediata (CAI). Lo segundo es la prevención, darles opciones a los jóvenes.



La mayoría de ellos terminan el bachillerato y no hay opciones de universidad, no hay casas de la juventud, no hay lugares para el esparcimiento. No solo es el saber sino el ser. A los jóvenes los estamos arrinconando.



Mi propuesta es potenciar la universidad. Hay que abrir casas para la juventud para que ellos se apropien de esos espacios, y vamos a tener 2 casas por cada localidad. Hay que llevar el arte y la cultura a las barriadas. En cuanto a dosis mínima, darle un tratamiento policivo y de represión no resuelve el problema.



Hay que reabrir centros regulados de consumo que garanticen el menor daño posible y que no lo hagan frente a niños. Voy a reabrir los Centros de Atención Médica a Drogodependientes (Camad) con una proyección más agresiva, con criterios médicos.



Metro: si licitación está en marcha, no se puede parar



Si soy alcalde y la licitación está aprobada, yo no puedo decirle a la ciudad que yo paro esa licitación. No solo sería irresponsable sino ilegal. Eso tiene connotaciones penales.



Los metros elevados no corresponden a una visión urbanística de ciudad. Este metro elevado, lo sabe Peñalosa, no es sino un alimentador de buses de TransMilenio. Hay que recuperar las vías férreas. Yo revertiría las troncales e integraría Zipaquirá, Facatativá y Soacha integradas por vías férreas.



Ni gota de cemento sobre una reserva forestal



El norte para nosotros es vital en términos de estructura ecológica vital por la reserva (Van der Hammen), pero tendríamos que revisar hacia dónde se debería extender la ciudad de acuerdo con el número de habitantes porque no tenemos claridad de cuántos somos.



La vía al Llano y Usme hacia los Llanos es la zona de expansión sostenible más apropiada que tendríamos que explorar. Bogotá viva no puede permitir que se ponga cemento sobre una reserva forestal.



La región: Bogotá y los 16 municipios aledaños



Yo insisto en la ciudad viva, que es también la ciudad región. Voy a visitar los 16 municipios que comparten límites con Bogotá. Vamos a comenzar con Fómeque; después, Chía, La Calera...



Vamos a trabajar con los municipios. Bogotá tiene que revisarse porque ese centralismo y esa manera despectiva de ver a los vecinos no le hace bien y no nos ayuda a construir un modelo regional sustentable. Tenemos que llegar a acuerdos mínimos para desarrollar una agenda común.



Lamento que la cultura ciudadana se haya perdido



Yo lamento que la idea de Antanas Mockus sobre cultura ciudadana se haya perdido. Se volvió como un problema dentro de la polarización. Hay que crear la identidad de los bogotanos y la confianza. Tenemos problemas con la Policía y con el transporte, y hay que fortalecer esa institucionalidad.



Hay que trabajarlo en educación y cultura ciudadana. Tenemos que recuperar esa identidad y ese respeto por la ciudad. Es como lo logran los paisas con Medellín.



REDACCIÓN BOGOTÁ