La carrera por la Alcaldía de Bogotá cada vez toma más fuerza y los candidatos de la contienda se preparan para llegar al Palacio de Lievano y asumir la administración de la capital por los siguientes cuatro años.



Sin embargo, en medio de las campañas que se adelantan desde cada candidatura han suscitado detalles que han dejado "mal parados" a los aspirantes y que demuestran un poco de desconocimiento respecto a temas de la vida diaria de los bogotanos.

En diálogo con RCN Radio, el candidato por el partido Dignidad y Compromiso, Jorge Robledo, comenzó mencionando que recuerda la ruta Olaya Quiroga, en la cual iba a su universidad cuando era joven.



Sin embargo, el candidato no supo responder cuando le preguntaron sobre cuál era la tarifa del Sitp, de TransMilenio o la mínima de un taxi.



​Por otro lado, dijo que "los mejores metros son los subterráneos" y que basaba su teoría en su conocimiento como arquitecto.



​Robledo aseguró que no conocía muchos lugares de rumba en Bogotá y que prefería disfrutar con amigos en una casa, compartiendo una comida y un par de tragos.



No obstante, en redes sociales varias personas criticaron al candidato por no conocer las tarifas del sistema de transporte público y de hecho, le pidieron que retirara su candidatura.



