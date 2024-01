Gobernador Jorge Rey: 'No vamos a permitir que grupos armados entren a la región'

Jorge Emilio Rey Ángel, en compañía de su esposa Alexandra Pulido y sus hijos Emanuel y Milagros, se posesionó hoy como el nuevo gobernador del departamento de Cundinamarca con una frase que, dice, lo representa: “El amor de la familia es la fuerza más poderosa y la base de la sociedad".



Este fue su discurso.

Hace unos meses me levanté de la cama e hice lo habitual, agradecer a Dios por la vida, por haber tenido un sueño reparador, por la salud y la familia. También le pedí una que otra ayuda, dependiendo del día o la semana. Tomé el celular para revisar nuevos mensajes y, de repente, no estaba viendo bien, las letras se veían algo borrosas, estiraba el brazo y a medida que aumentaba la distancia la visión mejoraba. Sin embargo, cerraba y abría los ojos, los frotaba con mis manos, buscando que la visión mejorara, pero no, no fue así.

Preocupado por lo que pudiera estar pasando, decidí visitar al médico. Siempre entre el grupo de amigos me ufanaba de mi buena visión 20/20, afortunadamente mi visión de lejos se mantenía en perfecta condición, de algo aún me podría ufanar.



Cuando ingresé al consultorio del oftalmólogo, rápidamente aplicó la técnica habitual de cubrir un ojo con la mano y luego el otro. Debí identificar, en un cuadro en la pared opuesta a unos 4 metros de distancia, letras de varios tamaños. En esta ocasión, sorprendentemente, las letras más pequeñas me resultaron difíciles de distinguir con detalle; casi tenía que adivinar a qué letra correspondían.

Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca.

Después, el médico me entregó una hoja con un texto dividido en párrafos, cada uno con letras de tamaño variado, desde muy pequeñas hasta muy grandes. Solo logré leer las letras a partir del tercer párrafo, que estaban en la categoría de mediana a grande. Me iba poniendo unas lupas sueltas, probándolas una a una para mejorar mi visión. Al revelar su diagnóstico, adoptó un tono entre enigmático y sarcástico al afirmar: "Creo que la raíz del problema es la edad".



Al igual que la presbicia, hay muchas cosas que hace 8 años, cuando asumí por primera vez la Gobernación, no hacían parte de mi vida. El tiempo transforma las condiciones físicas, los conocimientos, las preferencias, los hobbies y hasta las emociones o el carácter, volviéndose más rudo o jovial, irritable o sereno, receptivo al diálogo o caprichoso. Lo que dicen de nosotros, dicen de ustedes las personas que orbitan a nuestro alrededor, el ser humano va fluctuando, transita en una constante mutación. ¿Cuánto más, el mundo que nos rodea?



Quizá, el conocimiento que ha llevado a la innovación y al uso de tecnologías, es el factor que más dinámicas de cambio y de aparente mejoramiento de las condiciones de vida en la población, ha producido. El cambio tecnológico en las últimas 3 décadas, es ostensiblemente superior al logrado siglo y medio antes, tomando como punto de referencia la revolución industrial. Ha sido el sistema económico, el jalonador más activo de estas constantes innovaciones tecnológicas, tanto así, que hoy nadie controvierte que el grado de crecimiento económico o riqueza de las naciones surge de la capacidad de las mismas en acumular innovaciones.

Jorge Rey se reúne con residentes del departamento.

Phillippe Aguion, economista francés, ha descrito en su libro “El poder de la destrucción creativa”, cómo cada vez más en el mundo entraremos en un conflicto permanente entre lo viejo y lo nuevo. En una desenfrenada competencia mercantil de volver obsoleta toda reciente innovación, con otra que emerja prontamente y pueda llamar la atención del consumidor o de la sociedad en general. La Inteligencia Artificial en un abrir y cerrar de ojos nos sorprenderá inmiscuyéndose cada vez en ámbitos mayores, incluso, por qué no, en el amor.



Y como si fuera poco, para estar entretenidos, con esta revolución innovadora tecnológica, se suma uno de los mayores fenómenos promotores de cambio de la época contemporánea, como son las redes sociales, con todo lo que significa su impacto en la formación socio emocional de las presentes generaciones, así como también su impacto en la política y gestión pública.





Las fake news, el cambio climático, los impactos postpandémicos, las desigualdades escandalosas entre unos y otros, el incumplimiento global de las promesas de valor de la izquierda y la derecha hechas en épocas electorales, la corrupción, la radicalización ideológica y las tensiones políticas, han llevado a un nivel de encrispación social nunca antes visto. Todo esto nos hace preguntar entonces:





¿Qué podría hacer un gobierno subrregional o local – como la Gobernación de Cundinamarca - ante este maremágnum cambiante de desafíos globales y nacionales, que se escapan de su control, que parecen irreversibles y además inmodificables a esta escala, con un presupuesto escaso y en un país en vía de desarrollo?



La respuesta podría ser peguémonos más a la onda global de la innovación, una innovación a nuestra manera, práctica, echemos mano del conocimiento preexistente que tienen los actores sociales, hagamos innovación social, involucremos a la comunidad con la academia en la búsqueda de ideas transformadoras básicas que tengan aplicaciones tecnológicas simples. Agreguemos valor. Sigamos consolidando vocaciones productivas en cada provincia, sigamos priorizando el campo, como lo hizo estos cuatro años el gobernador Nicolas García, a quien aprovecho para saludar y felicitar, fueron estas acciones las que lo llevaron a merecer el reconocimiento como el Mejor Gobernador del país – con la creación de la agencia de comercialización.

Jorge Emilio Rey, nuevo gobernador de cundinamarca

De la mano de los alcaldes y alcaldesas de los municipios rurales, a quienes saludo con aprecio y cariño, llevaremos más Innovación para el producto agropecuario, más innovación para impulsar el turismo, que debe ser en el mediano plazo el más importante sector de la economía local en muchos de nuestros municipios. Valdrá la pena emprender.



Incursionemos en la producción de energías limpias y prestación de servicios tecnológicos o de telecomunicaciones, estos deben ser parte de los caminos a recorrer por parte del departamento, con el fin de seguir reduciendo brechas entre campo y ciudad. Somos el departamento con menor pobreza monetaria y multidimensional en el país y así debemos seguir garantizándolo. Somos la cuarta más grande economía subregional del país. De la mano de la innovación generaremos empleo en municipios rurales, esa debe ser nuestra consigna, donde incluso nos convirtamos en un departamento que se comporta como un inversionista privado para impulsar el empleo en las regiones apartadas.



De esa manera, deberíamos ser capaces de aumentar la retención de jóvenes en el campo, debemos seguir mejorando en calidad educativa en las instituciones rurales de la mano de nuestros formidables docentes públicos y con aporte y experiencia de empresarios por la educación. Debemos aumentar la conectividad, que hoy, gracias al gobernador García, 110 de 116 municipios cuentan con fibra óptica conectando la institucionalidad local, proyecto que se financió con recursos del departamento; continuaremos la tarea, extendiéndola a un gran número de escuelas dispersas.



Nivelaremos aprendizajes, rezago generado por la contingencia de la pandemia que aún no se cubre. Promoveremos la conformación de asociaciones de padres de familia para la administración de los recursos del PAE. Aumentaremos la tasa de tránsito a la educación superior en zonas rurales y urbanas y llevaremos universidades a regiones que aun no tienen presencia de ellas. La educación virtual en la casa rural estará disponible para que el joven campesino pueda aprender artes u oficios pertinentes con el desarrollo regional.



Ninguna innovación en el campo podrá escalar o arraigarse si no tenemos, aspectos básicos, del diario, vivir solucionados o en continua mejora como el estado de las vías rurales. Para ello, crearemos el Fondo Departamental de Caminos Vecinales, que atenderá desde el II semestre los corredores principales en cada municipio de 5ta. y 6ta. categoría, una millonaria inversión que garantice intervenciones continuas en los caminos rurales estratégicos, que mejoremos la conectividad de los sitios de producción con los centros de comercialización.



Queremos ser un referente a nivel nacional en materia de atención de vías rurales, como ya lo hicimos con el fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal y la reducción de la intermediación agropecuaria. No hay gobernador entrante en el país que no quiera conocer de esas experiencias para poderlas replicar en sus territorios. Mas cobertura de gas superando el obstáculo de la dispersión geográfica rural, más electrificación con programas de panelería solar, mas agua a la vereda y más saneamiento básico.

Tanto el campo como la ciudad, requieren de SEGURIDAD para poder emprender y traer inversión; no cederemos un metro cuadrado de nuestro territorio para que sea tomado por grupos al margen de la ley, trabajaremos de la mano de la fuerza pública – Ejército y Policía – a quienes rodearemos y apoyaremos continuamente con inversión en tecnología, potencializando la línea 123, desligándolos de las tareas administrativas en inspecciones de policía y comisarías de familia. Los apoyaremos logísticamente para garantizar más capacidades de inteligencia y promover de manera continua más coordinación interinstitucional con la Fiscalía y la rama judicial. Lucha contra el microtráfico, la extorsión, el atraco callejero, el hurto al comercio y a residencia. Y vincularemos a las comunidades en las redes de apoyo. Los alcaldes y alcaldesas no estarán solos en esta tarea donde son los primeros respondientes.



Podríamos también pegarnos a la onda global de la mitigación de los impactos del cambio climático, es una obligación. Impulsemos estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, más cultura y conciencia ambiental, uso eficiente del agua, recuperación de ecosistemas estratégicos y fuentes hídricas de la mano de las Corporaciones Autónomas Ambientales, especialmente la CAR, cuidemos los páramos, los bosques tropicales, los cuerpos lagunares. Preservación por encima de urbanización en municipios de la sabana, pero construyamos las obras de infraestructura vial que requiere la región, que solventen el grave problema actual de tráfico en la mayoría de estos municipios. Ordenamiento territorial bajo un enfoque regional sin pérdida de autonomía local, pero blindando la estructura ecológica principal.



Más transporte basado en energías limpias reducirá la huella de carbono, trenes ligeros rodando por la Sabana. Regiotram de Occidente debe ser una realidad, proyecto emblemático del departamento de Cundinamarca.



Saludo especialmente al delegado del señor embajador de la República Popular China Sr. Liping Zhang; al vicepresidente de la empresa estatal china CCECC, Sr. Jiaxin Guan; al gerente general de la sucursal Colombia de CCECC, Sr. Qingtao Xia; al director del proyecto constructivo de Regiotram de Occidente, Sr. Haiyan Zhang, quienes con su presencia en esta posesión ratifican su compromiso de seguir dando pasos en firme para que en el año 2027 tengamos este sistema único en su especie en el país, listo para ser operado. Regiotram del Norte, hoy en etapa de factibilidad esperamos obtenga viabilidad técnica prontamente.



Buscaremos, junto con el joven alcalde Víctor Julián Sánchez, la reposición de los viejos buses del transporte de Soacha a una nueva flota movida por energías limpias, buses eléctricos administrados por los transportadores actuales, una reposición incluyente, el Metro a Soacha. La actual pre factibilidad hecha por la alcaldesa Claudia López la llevaremos a factibilidad, acompañaremos al Gobierno Nacional en su compromiso de extender el cable al sector de Cazucá.



En Sabana, con estos alcaldes y alcaldesas dinámicos, promoveremos el uso de la bicicleta, la construcción de más ciclovías regionales, de más sistemas masivos de transporte regionales, en búsqueda de menos utilización de vehículos particulares.



Para ello, necesitamos seguir mejorando la conectividad vial con Bogotá, construir sobre lo construido, tomar los importantes avances aplicados por la administración de Claudia López en Bogotá y del gobernador García y consolidarlos.



Junto con el alcalde Carlos Fernando Galán, trabajaremos de manera armoniosa, acompañando y vigilando el inicio de las obras de la ampliación de la Autonorte y la Séptima, desde la 265 hasta la calle 191, así como la construcción de la ALO Sur contratadas estas ya hace más de 5 años, y que aún se encuentran en etapa de preconstrucción, coordinadas por la ANI. No podemos esperar más por estas obras. La ampliación de la calle 13 es urgente, confiamos en que se logren adjudicar los dos tramos restantes de manera pronta.



Debemos extender la calle 63 hacia el occidente y la Avenida Ciudad de Cali hacia Soacha. La doble calzada Cota-Chía es una necesidad apremiante y su salida a la Autonorte sin pasar por la Avenida Pradilla. La Calera reclama a gritos un nuevo ingreso, el túnel que la conecte en otro sector es ineludible.



La gran pregunta es si el actual Gobierno Nacional daría licencia ambiental para desarrollarlo, quizá no. Insistiremos en esta opción, pero trabajaremos en alternativas. A las vías secundarias más estratégicas del departamento tendremos que garantizarles más kilómetros pavimentados: la troncal del Rionegro, la troncal del Guavio y las del Sumapaz, entre otras.



Lograr junto con la Nación desentrabar la POB, lograr la nueva conexión entre Villeta y Guaduas - freno de mano de la competitividad del centro del país-, mejorar el ingreso a Girardot que tiene represamientos constantes y la variante de Cartagenita en Facatativá, entre muchas otras. Por cada municipio habrá una necesidad en esta materia, sin duda.





Estos retos, junto con temas como la seguridad alimentaria, serán realizables más rápidamente, bajo la sombrilla de la Región Metropolitana, un vehículo que facilitará inversiones compartidas con Bogotá sin la restricción presupuestal que imponen las jurisdicciones, poniendo fin a los problemas de escala regional que hoy nadie atiende.



Durante los próximos meses tendremos la necesidad de informar y socializar los alcances de este modelo de integración, haremos mesas con colectivos y actores departamentales que han manifestado sus reservas frente a este esquema de integración. No impondremos nada, defenderemos la autonomía local y la libre y espontánea vinculación de los municipios a este esquema regional.

Debemos alejarnos de la onda global, que no garantiza oportunidades para las mujeres, en cambio, es preciso rodearlas, reducir las violencias de género, facilitar el acceso al emprendimiento, facilitar sus labores de cuidado. Proteger la familia, sensibilizarse por la población con discapacidad como nos lo enseño Néstor Hernández QEPD. Abrazar a nuestros adultos mayores, defender a nuestros niños, niñas y adolescentes, brindar mejores oportunidades a los jóvenes, propugnar por la libertad religiosa, respetar las diferencias étnicas. La red de gestores y gestoras sociales liderada por Alexandra, mi esposa, nos ayudará mucho en esta materia.



Más humanización en el servicio de salud, visitas médicas rurales domiciliarias, retención de profesionales, especialmente médicos para que permanezcan en nuestro territorio, hospitales cada vez mejor administrados, con manual de buenas prácticas para racionalizar gastos, evitar tercerizaciones sin retornos justos para las IPS públicas, salvaguardados de las malas prácticas políticas.



Más deporte y cultura, resignificando la jornada académica en IED, más formación, más proyectos de vida alrededor de estas pasiones y habilidades, y estas a su vez incentivando el turismo en el departamento.



Podríamos intentar, también, unirnos a la onda de seguir fortaleciendo la Institucionalidad Democrática, como lo hace el mundo occidental, procurando un estado impersonal, sin tanta intermediación para que el ciudadano de a pie pueda acceder a los beneficios que el gobierno ofrece. Un gobierno proclive al diálogo social, a la búsqueda de consensos, que toma las buenas propuestas de quienes fueron sus competidores electorales, para hacerlas parte de sus ejecutorias, como es el caso de algunas propuestas elevadas por la Dra. Nancy Patricia Gutiérrez, quien hoy asume como diputada del Departamento, a quien saludo con respeto.



Asimismo, las iniciativas realizadas por el Pacto Histórico y demás fuerzas políticas que participaron en esta última contienda.



Seremos un Gobierno abierto con ventanilla única para trámites, uso eficiente y generalizado del SECOP II, más pliegos tipo con respeto a los principios de la contratación estatal. Un gobierno que aliente la participación ciudadana, los presupuestos participativos, la rendición periódica de cuentas desde el territorio. Gobiernos más horizontales con menos unidades orgánicas dedicadas a labores de apoyo y más concentradas en lo misional, menos o nulos gastos suntuosos; más inversión social, ciudadanos en el centro de la atención, funcionarios dedicados con mística a la función de servir a sus verdaderos jefes: la comunidad. En últimas, gobernar tratando de parecernos a nuestros discursos. Administrar los recursos públicos bajo preceptos de ética cristiana, trabajar y comportarnos sin traicionar nuestra conciencia.

Jorge Rey se reúne con residentes del departamento.

Trabajaremos de la mano del Gobierno Nacional para consolidar los proyectos enunciados para Cundinamarca en el Plan Nacional de Desarrollo – Colombia, potencia mundial de la vida –



Los gobernadores del país nos hemos reunido con el Sr. Presidente, lo hemos escuchado y él nos ha escuchado, esperemos que poco a poco la agenda pase del diálogo a las acciones. Me he reunido con la mayoría de los ministros, han sido receptivos y tengo la esperanza que haremos un gran trabajo con ellos.



Los congresistas de nuestro departamento han venido haciendo bancada efectiva, gracias a ellos, por la disposición de hacer frente común en defensa de la autonomía territorial, el incremento de transferencias vía SGP, la defensa de las regalías asignadas a departamentos no productores y sensibilizar sobre la necesidad de profundizar la descentralización, no la recentralización. Contarán ustedes congresistas con un aliado que propone y los acompañará en estas justas reclamaciones.



A la Asamblea mi saludo de afecto y reconocimiento, trabajaré de la mano con Ustedes, aprovechando la experiencia de los repitentes y las expectativas e ilusiones de los nuevos integrantes. Felicito al recién electo presidente de la Asamblea, el Dr. José Nicolás Gómez, así como a la nueva mesa directiva. Siempre estaré atento a las reflexiones y llamados de atención de la Corporación.



Gobernaremos para todos. Invito a los partidos acá representados EN ESTA ASAMBLEA a trabajar de cerca, a pesar de las diferencias, a que estemos unidos, a que enviemos un mensaje al país de reconciliación política.



Gracias a mi partido Colombia Renaciente, a su presidente, Jhon Arley Murillo, por haberme permitido ser avalado y a los demás partidos que hicieron parte de la coalición – caminando, escuchando, gobernando.



Saludo especialmente a todos los excandidatos a las alcaldías que participaron en esta contienda del pasado mes de octubre, independientemente del partido al que hayan representado, quiero que sepan que serán escuchadas sus voces en las mesas para la construcción del plan de desarrollo que arrancamos mañana, 2 de enero, en la provincia de oriente.



Serán 28 diálogos comunitarios donde nos volveremos a ver, a escuchar y abrazar como un solo departamento. Y ratifico la invitación a los que nos siguen desde sus hogares en esta transmisión en vivo, para que nos acompañen en dichos encuentros. Será un diálogo cercano a tu territorio.



Un trabajo que empezó hace 20 años sigue dando frutos, gracias a la confianza de las personas que han visto con buenos ojos nuestra actividad social y de liderazgo con resultados. En octubre, la continuidad fue ampliamente respaldada.



Así, con la pasión que me caracteriza por ser administrador público, hijo de la universidad pública y de la provincia, cuenten ustedes, como ya lo hice en el pasado, con un trabajador incansable y un ejecutor de proyectos transformadores, que busca siempre estar cerca a la comunidad. Estén seguros de que innovaremos y agregaremos valor a nuestra gestión.

