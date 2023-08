El candidato a la alcaldía de Bogotá por el partido Dignidad y Compromiso, Jorge Enrique Robledo en diálogo con Ernesto Cortés - editor general de EL TIEMPO - explicó parte de su propuesta de gobierno, con la que espera ganar las elecciones.

Una de sus propuestas más sonadas es la de gratuidad en el sistema de transporte Transmilenio y sobre esto explicó que una familia de sectores populares puede llegar a gastar hasta el 30 % de sus ingresos en transporte, por lo que quiere que esto se corrija.



"Ya hoy Bogotá está poniendo una suma enorme para Transmilenio y con un respaldo del gobierno nacional, relativamente pequeño, que quedó firmado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) podemos financiar las cosas. Esto está bien pensado".



Indicó que la propuesta fue analizada por más de un mes con un grupo de expertos y que a pesar de que ya existen programas de ayuda para pagar el transporte en algunos sectores de la población, esto no es suficiente.



También argumentó que esta no es una idea que vaya a acabar con el Sistema de Transporte y dijo que en ciudades como Washington, Tallin, Nueva York y Boston se está analizando y empezando a implementar.



Para sustentar esta propuesta, anunció que el próximo miércoles estará aceptando todas las preguntas al respecto, para demostrar que lo planteado tiene el suficiente peso económico para ser ejecutado.



Ahora bien, en materia de movilidad, aseguró que si gana las elecciones todo contrato que se haya firmado va a ser cumplido y que se dialogará con quien sea necesario para llegar a acuerdos.



