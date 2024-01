En vivo: Jorge Emilio Rey se posesionó como gobernador de Cundinamarca

Jorge Emilio Rey Ángel, en compañía de su esposa Alexandra Pulido y sus hijos Emanuel y Milagros, se posesionó hoy como el nuevo gobernador del departamento de Cundinamarca con una frase que, dice, lo representa: “El amor de la familia es la fuerza más poderosa y la base de la sociedad

Quien fue el candidato del partido Colombia Renaciente, Jorge Emilio Rey Ángel, de 47 años, ya ocupó el alto cargo en el período 2016-2019. Rey es administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), con una especialización en Planificación y Desarrollo Regional, de la Universidad de Los Andes.

Su carrera política la inició entre 2003 y 2006, como secretario de Gobierno de Funza, su municipio natal, y del que fue alcalde en el período 2008 y 2011. Luego, en 2012, fue director del Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana (Idaco).



En 2014 fue elegido como representante a la Cámara por Cundinamarca; sin embargo, tres meses después renunció a su curul para poder lanzarse a la gobernación en 2015.

Rey le dijo a este diario que volvió a aspirar “porque vale la pena la continuidad cuando de pensar en grande se trata”.

Y recordó que durante su mandato, él estructuró, gestionó la financiación y adjudicó el Regiotram de Occidente; contrató la factibilidad del tren de cercanías del Norte y las fases 2 y 3 de TransMilenio en Soacha.

“Estos proyectos necesitan a alguien con el conocimiento y experiencia suficiente para que entren a operar”, aseguró Rey. Y agregó que su estilo de gobierno es centrado en la cercanía con la ciudadanía y muchos cundinamarqueses le pidieron continuarlo.



Respecto a la relación con Bogotá, indicó que será propositiva y técnica, pues planea trabajar en conjunto para definir una agenda de temas específicos. “Con el Gobierno nacional, será igual. El actual Plan de Desarrollo Nacional contempla más de 20 megaproyectos para Cundinamarca, trabajaremos de la mano para sacarlos adelante”, puntualizó.

Jorge Emilio Rey, nuevo gobernador de cundinamarca Crédito: Daniel López Foto: Daniel López

De acuerdo con Rey, entre sus propuestas clave de infraestructura están: ejecutar el Regiotram del Norte y Occidente; la extensión de la calle 63; ampliar a terceros carriles la autopista Medellín desde el puente de Guadua hasta Siberia; construir la doble calzada entre Cota y Chía, y mejorar con pavimentación las vías de ingreso a las provincias.



“También vamos a estructurar y presentar a la Nación la tercera línea del metro hasta Soacha y a trabajar en conjunto con el Gobierno nacional y distrital en una nueva vía de ingreso a La Calera”, agregó.

Para combatir la inseguridad en el departamento, el candidato dice que será fundamental hacer una alta inversión en tecnología. “Teniendo en cuenta que el delito es un problema transfronterizo, será necesario trabajar en estrecha colaboración con el Distrito para reducir el atraco callejero, el hurto al comercio y a las residencias”, dijo.

Sobre la Región Metropolitana comentó que es un modelo asociativo pertinente, que se enfoca en abordar necesidades críticas, pero que debido a que hay mucho desacuerdo con esta figura, está dispuesto a escuchar y sentarse, a discutir con todas las voces.



En cuanto a las tensas relaciones que están teniendo Soacha y Bogotá por la suspensión del convenio de transporte para que los buses del municipio ingresen a la ciudad, dijo que si llega a la Gobernación definirá de manera prioritaria una agenda clara de proyectos específicos que se deban trabajar entre Soacha, el Distrito y el departamento. “Siempre habrá que priorizar las necesidades de la gente por encima de los egos entre mandatarios”, aseguró.

Y dijo que va a ampliar la cobertura de servicios públicos en el campo con un enfoque especial en la creación de más acueductos veredales y la expansión de la red de gasificación. "También, es urgente agregar valor a los productos agropecuarios y continuar fortaleciendo la Agencia de Comercialización del departamento para reducir la intermediación en la compra de estos productos", expuso Rey.

Los momentos más importantes de la posesión

A eso de las 4:04 de la tarde, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, saluda a su esposa Alexandra Pulido y sus hijos Emanuel y Milagros. “El amor de la familia es la fuerza más poderosa y la base de la sociedad”. Luego saluda al señor brigadier general, Rodolfo Morales Franco, comandante de la Décimo Tercera Brigada del Ejército Nacional de Colombia y acompañado de las fuerzas militares y Policía, se dirigen a realizar el tributo al busto de Policarpa Salavarrieta.

Luego, con una ofrenda floral, se honra a Policarpa Salvarrieta, símbolo de valentía y lucha. Un homenaje para reconocer la labor de la mujer cundinamarquesa, quien con su esfuerzo ha contribuido al desarrollo de nuestro departamento. Su legado perdura en cada paso que damos hacia la equidad y la dignificación de los derechos de la mujer. “Todos los cundinamarqueses pueden poner su granito de arena en la construcción de un departamento más incluyente y equitativo”

Camino al recinto de la Asamblea Departamental, nuestro Gobernador se encuentra con dos jóvenes campesinos del municipio de Junín: Heyderson Jiménez y Rodrigo Carrión. Ellos fueron ellos quienes acompañaron al Gobernador en la inscripción a su candidatura el 28 de julio del año 2023.

Jorge Rey se reúne con residentes del departamento. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Luego se encontró con los protagonistas de los videos que hizo durante su campaña y en la cual recorrió todo el departamento: James Ocoró - Guataquí; Angie, Daniela Rojas de Fusagasugá (madre: Estella Duarte); Ruth Triana de Soacha; Yimi Alexandre Cifuentes – Topaipí y Yeisson García – Villapinzón. A todos los escuchó en las necesidades de sus territorios.

El Gobernador Rey saludó al Diputado Nicolás Gómez, presidente de la Asamblea de Cundinamarca. Luego este último nombró a la comisión delegada para recibir al gobernador.

Nicolás Gómez, presidente de la Asamblea de Cundinamarca. Foto: Néstor Gómez

Posteriormente, Rey ingresó a la mesa directiva al recinto de la Asamblea junto a la comisión delegada conformada por las diputadas: Elica Milena Almansa, Angélica Gómez y Constanza Ramos.



Antes de iniciar el acto de posesión, el gobernador hizo un homenaje a los 16 diputados del departamento, con la interpretación del pasillo Soñar Contigo, a cargo del barítono, Víctor Julio Bohórquez, que tiene letra y música de Jorge Villamil.

La Banda Sinfónica de Cundinamarca fue la encargada de interpretar el Himno Nacional de Colombia y el del departamento de Cundinamarca. Luego, en el recinto se escucharon dos obras interpretadas por Víctor Julio Bohórquez: Me llevarás en ti, un pasillo compuesto, su letra y música, por Jorge Villamil y Amo, que es el nombre del segundo pasillo, una obra de Arnulfo Briseño.

Luego, los participantes a la posesión, observaron el homenaje a la gestión de Nicolás García Bustos como gobernador 2020-2023 y, acto seguido, se escucharon las palabras del presidente de la Asamblea, Nicolás Gómez, quien hizo la imposición de la banda, un elemento simbólico que ratifica el compromiso de llevar por los caminos del progreso, el bienestar y el desarrollo del todo el territorio cundinamarqués y la toma del juramento.

Las palabras del gobernador Jorge Rey

Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca. Foto: Néstor Gómez

Lo primero que hizo fue agradecer a Dios Por su familia y su salud. Relató que un día le falló su visión y que decidió visitar a un médico quien con una técnica habitual comenzó a examinarlo. "Las letras más pequeñas no las podía distinguir. Luego me entregaron un texto con unos párrafos, los cuales no pude leer en su totalidad. Me dijo, creo que su problema es la edad. Y así comprendí que el tiempo lo transforma todo. El ser humano muta y así también el mundo, las tecnologías".

Habló también de la inteligencia artificial y como la revolución tecnológica y las redes sociales van a tener un impacto en las nuevas generaciones, así como el cambio climático y las tensiones políticas. "¿Qué podrían hacer un gobierno local como en el Cundinamarca ante estos cambios inmodificables y con un presupuesto escaso?". Dijo que la única manera en seguir priorizando el campo e invirtiendo en su gente. También felicitó al gobernador Nicolás García, por el elegido como el mejor del país.

Dijo que se generará empleo en los municipios rurales y que apoyará la inversión privada para fortalecer empleo. También que va a fortalecer la conectividad en pro también de una mejor educación para los niños y los jóvenes del departamento. "Aumentaremos el tránsito hacia la educación superior".

Prometió invertir en los caminos rurales importantes que potencien la conectividad en la región a través del fortalecimiento de las Juntas locales. "También habrá más electrificación, agua, saneamiento básica y servicio de gas".

Añadió que no va a permitir que grupos al margen de la ley se tomen el territorio. Eso, dijo, lo va a hacer de la mano del Ejército Nacional, La Policía y la Fiscalía. "También combatiremos el hurto a personas y a residencias, a carros, así como el microtráfico", dijo con vehemencia, y añadió que será también de la mano de frentes de seguridad y la ayuda de la ciudadanía.

Dijo que el regiotram de occidente, así como otros proyectos de movilidad sostenible y más amigables con el medio ambiente, se deben sacar adelante de la mano con el desarrollo de la infraestructura vial. "En Soacha remplazaremos la vieja flota por buses eléctricos, así como el proyecto de que el metro llegué a Soacha. También construiremos más ciclovías para evitar tanto el uso de vehículos particulares".

Añadió que la ALO Sur, la ampliación de la Autopista Norte y el túnel de conexión hacia la Calera, entre otros proyectos de conexión vial, son demasiado importantes y que solo se espera que cuenten con el apoyo del Gobierno Nacional.

En cuanto a la Región Metropolitana, dijo que son proyectos que sacaran temas tan importantes como la seguridad alimentaria. "Respetaremos la decisión de los municipios a participar de este modelo".

Incluso habló del las violencias de género y de la necesidad de trabajar en la disminución de casos de violencia intrafamiliar, así como de trabajar por los grupos poblacionales más necesitados.

Rey dijo que trabajará de la mano con el presidente Gustavo Petro y que espera que los diálogos pasen pronto a las acciones. "Vamos a estar siempre al lado de la comunidad".

