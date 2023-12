Roban a mamá de Colmenares en centro comercial de Bogotá: 'Se hacen su prima navideña'

El concejal de Bogotá Jorge Colmenares denunció un hecho de inseguridad en la capital, sucedido en el Centro Comercial Galerías y en el que su madre fue una de las víctimas.



“¡Increíble! Acaban de robar a mi mamá en esta Bogotá salvaje, específicamente en el sector de Galerías. Llamo a las autoridades y a la policía de Bogotá para intensificar sus operaciones en estas épocas”, escribió en la red social X en horas de la tarde de este miércoles 6 de diciembre.



“También, hago un llamado a la ciudadanía, ya que al parecer los delincuentes están haciéndose su ‘prima navideña’. Ubicación: Galerías. Por favor, difundir”, agregó.



Según señaló, el hurto sucedió en el primer piso del centro comercial, en la zona de los cajeros de Davivienda, en frente de un puesto de postres. Vale la pena resaltar que el lugar está ubicado cerca de la casa familiar de los Colmenares, que está ubicada en un barrio aledaño.

Jorge Colmenares, concejal de la bancada del partido Centro Democrático. Foto: Archivo particular

A la madre de Colmenares, según comentó el concejal en charla con 'Semana', le hurtaron el celular, algunas compras y dinero en efectivo, mientras realizaba compras navideñas y retiraba dinero. Hubo tres víctimas en el lugar.



Según el relato de Colmenares, un sujeto se acercó a ella y le mostró un elemento, del que no sabe si fue un arma de fuego o un cuchillo. Así, el delincuente hostigó a las tres personas.



“Ya hay una denuncia, pero lo más triste de todo es que a los bogotanos no solo nos roban en las calles, también nos están robando dentro de los centros comerciales, que eso es más peligroso aún; ya no podemos ni siquiera ir de compras”, aseveró al citado medio.



El concejal también aseguró que el centro comercial le había puesto trabas para acceder a los videos de las cámaras de seguridad, indispensables para la investigación, y le hizo un llamado al alcalde electo Carlos Fernando Galán, y al presidente Gustavo Petro sobre la seguridad en Bogotá.



ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

