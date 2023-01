Con la presencia del estadounidense John Nelson Poulos, principal sospechoso del asesinato de la DJ Valentina Trespalacios, a esta hora se desarrolla la audiencia de legalización de captura en contra del ciudadano norteamericano.

Poulos arribó a Colombia en la tarde de ayer miércoles, luego de que las autoridades panameñas lo entregaran a la Policía Nacional.

El estadounidense llegó al país con esposas color púrpura, como símbolo de la lucha contra la violencia de género por parte de las autoridades.



Durante la diligencia judicial, que se inició a las 7 de la noche, el estadounidense, quien viste un buzo azul y anteojos, ha permanecido en general tranquilo, sentado al lado de su abogado. Por algunos minutos agacha la cabeza y se cubre la cara con sus manos.



En otros momentos de la audiencia, el norteamericano se lleva las uñas de sus manos a la boca de manera nerviosa y luego vuelve a tomar una pose más calmada.



Cabe apuntar que Poulus tiene un largo rasguño en su pómulo izquierdo.



En la audiencia, presidida por el Juez 59 Penal Municipal de Bogotá, participan el defensor del estadounidense; el abogado de las víctimas (el hermano de Valentina Trespalacios y la madre de la DJ, Laura Hidalgo), Miguel Ángel del Río; el fiscal delegado, la representante de la Procuraduría General de la Nación y los familiares de la joven asesinada.



Cabe apuntar que en la tarde de esta tarde en el noroccidente de Bogotá se realizaron las exequias de la artista. En la ceremonia participaron unas 100 personas. Valentina fue despedida con la música que le gustaba, la electrónica, mariachis y pólvora.



A esta hora el abogado Del Río y la delegada de la Procuraduría manifiestan sus dudas acerca de la traducción que se está haciendo durante la diligencia para que no se vean vulnerados los derechos del estadounidense y esto pueda ser motivo para anular esta diligencia.



El juez explicó que para esta audiencia se acordó con el abogado defensor de Poulus no realizar una traducción simultánea, como si se hará en la audiencia de formulación de imputación de cargos. El juez precisó que la audiencia que se realiza es de carácter técnico, que no vulneraría los derechos del capturado.



Noticia en desarrollo



Fernando Umaña Mejía

Tendencias EL TIEMPO

