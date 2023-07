John Poulos, el presunto responsable del feminicidio contra la DJ colombiana Valentina Trespalacios, estuvo inmerso en una riña hace 20 días en el centro carcelario en el que se encuentra detenido.



La imagen que se filtró a través de Twitter, por parte de un activista político, dejó ver como el hombre -quien hoy continúa el proceso judicial- tiene moretones y fuertes golpes en su rostro.



John Poulos, feminicida de Valentina Trespalacios, recibiendo de su propia medicina en la cárcel Picota

Fuentes del Inpec le dijeron a EL TIEMPO que la riña inició por problemas de convivencia con otros privados de la libertad.

Poulos es acusado

El pasado 9 de mayo la Fiscalía imputó formalmente a Poulos por feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio. Al negar la solicitud de anulación del proceso, el imputado sigue en prisión.



Ahora, se espera que el próximo 18, 19 y 21 de julio se lleve a cabo la audiencia preparatoria de juicio oral.



John Fredy Espíndola Soto junto a John Poulos en la audiencia de acusación por el caso de Valentina Trespalacios Foto: Tomada de video

Petición de nulidad



El proceso contra el estadounidense se ha alargado debido a que su defensa argumenta que se violaron sus derechos en la audiencia de imputación, supuestamente, porque la traductora encargada no tuvo claridad.



“Hubo frases incompletas, palabras diferentes a las expuestas y salidas de contexto, mala pronunciación y un orden erróneo de las frases en inglés. No fue clara, detallada ni precisa”, aseguró el abogado defensor Andrés Ariza.



No obstante, el juez encargado del caso determinó que se comunicaron adecuadamente los cargos a John Poulos y que él afirmó que sí entendió en su momento los delitos que le fueron imputados.

El juez decidirá si envía a la cárcel a Poulos. Foto: Captura de pantalla

El crimen

La joven de 21 años fue hallada dentro de una maleta azul, en un contenedor de basura en el parque Los Cámbulos en la localidad de Fontibón, el domingo 22 de enero.



La última vez que se tuvo rastro de la joven, fue en fotos y videos que Trespalacios subió a sus redes, dentro de un carro en compañía de Poulos, quien le habría hecho creer que se irían a vivir juntos a un apartamento en el norte de Bogotá.



El mismo día que fue encontrado el cuerpo sin vida de la joven, Poulos viajó hacia Panamá, según la Fiscalía, con la intención de evadir la justicia. Tal como lo anticipó EL TIEMPO y como lo determinaron las autoridades, el destino final del hombre de 35 años, era Europa.



Poulos fue capturado en Panamá el 24 de enero, dos días después de que se conoció el crimen de la DJ.

