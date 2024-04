La tutela con la que John Poulos pide nulidad de su proceso por feminicidio de Valentina Trespalacios

El juicio oral contra John Poulos por el feminicidio de Valentina Trespalacios se reanuda este 17 de abril. Antes de dicha diligencia, su abogado John Freddy Espindola divulgó la tutela que formuló ante el Tribunal Superior de Bogotá para buscar la nulidad del proceso.

El estadounidense Poulos es acusado de los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. Se le juzga por el crimen de la joven Trespalacios, con quien sostenía una relación sentimental y quien apareció sin vida el 22 de enero de 2023.

Aunque el proceso está por finalizar el juicio oral, el abogado Espindola ahora interpuso la tutela al considerar que al extranjero se le vulneraron los derechos al debido proceso, a la defensa y contracción, y al acceso a la administración de jusitica.

El abogado aseguró que había solicitado al Juzgado 10 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá tener en cuenta la declaración juramentada que brindó el joven Santiago Luna Bonilla, expareja de Trespalacios.

No obstante, afirmó que el juez "rechazó de plano" el pedido "bajo el principal argumento de que no había sido solicitada en la audiencia preparatoria la referida declaración jurada como prueba de referencia para ser practicada en sede de juicio, por lo que mal hace la defensa en solicitarla en sede de audiencia pública de juicio oral".

Aunque se quejó en su momento, según contó, el juez continuó con las audiencias, lo que para él es una "afectación directa" a las garantías de Poulos.

Por tanto, pide que se declare la nulidad de todo lo actuado desde el 6 de marzo de 2024, día en el que Poulos narró ante el juez su versión de lo que pasó la noche de 21 de enero y madrugada del 22 de enero de 2023.

Por ahora, el Juzgado citó a una nueva audiencia el 17 de abril desde las 8 a.m.

Lo último que dijo John Poulos en juicio por feminicidio de Valentina Trespalacios

En las últimas audiencias, el estadounidense relató qué hizo tras departir con Valentina Trespalacios en un bar de Bogotá.

"No recuerdo cómo volví al apartamento. Recuerdo despertarme con la ropa y los zapatos puestos. Valentina estaba al lado mío. (...) Yo estaba en un estado inducido por las drogas y el alcohol", expresó.

"Me levanté, me fui a bañar, vi a Valentina, traté de despertarla, pero no respondió. (...) Estaba destruido, a ella la amaba, había estado con ella nueve meses. Imagínense matar a alguien que uno ama. La habitación me daba vueltas", sostuvo.

Poulos aseguró que tomó "una decisión horrible" cuando notó que Trespalacios no tenía signos vitales: "Traté de escapar y la metí en la maleta azul".

"Lamento esa decisión", añadió.

