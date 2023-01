Este martes 31 de enero, se llevará a cabo la audiencia de solicitud de medida aseguramiento, en contra del ciudadano estadounidense John Poulos, principal sospechoso del asesinato de la DJ Valentina Trespalacios.



En nueva información conocida por la Unidad Investigativa, se conoció la suma de dinero que ganaría este hombre en su país.

Cada vez son más las revelaciones sobre el caso de Valentina Trespalacios, la joven DJ que fue asesinada y encontrada dentro de una maleta el pasado 22 de enero. El principal sospechoso de este crimen es su pareja, John Poulos.



En días anteriores, los medios de comunicación han revelado varios detalles de cómo sería la relación entre Poulos y Trespalacios, entre ellos un chat que habría quedado en el computador de una de sus amigas.



“Quien dijo que iré de fiesta, te hice videollamada, estoy con Manuela en su casa, fuimos a una conferencia de cannabis y ya eso es todo, sí había más personas, pero yo no estoy con nadie, no sé de donde sacas eso”, le dice la DJ a su pareja, quien solo responde con un "ok".



En nuevas revelaciones de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, se pudo establecer la suma de dinero que ganaría el ciudadano extranjero en su país de origen. Según la información abierta sobre Poulos, este ganaría 120 mil dólares anuales, un poco más de 500 millones de pesos colombianos.



Dentro de esta información también se encontró que el estadounidense estuvo en Belgrado, capital de Serbia y además, al menos dos veces en Estambul.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN TENDENCIAS