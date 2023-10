John Poulos: Tribunal no acepta apelación de su defensa en caso Valentina Trespalacios

Este jueves 5 de octubre hay un nuevo capítulo en el caso de John Poulos, el estadounidense acusado por el feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios, ocurrido el 22 de enero de 2023.



El abogado defensor del ciudadano norteamericano interpuso un recurso de apelación sobre el decreto de pruebas, afirmando que su defendido y Trespalacios usaron sustancias psicoactivas antes del crimen, y que este factor, según el abogado, debía ser evaluado por el juez porque sería relevante en el proceso.



No obstante, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Juan Carlos Garrido, no aceptó el recurso de apelación y afirmó que el aparente uso de sustancias no afectaría la acusación ni tendría efecto sobre las pruebas presentadas.



La defensa también pidió que se revisaran dos declaraciones del vuelo que Poulos realizó de Bogotá a Panamá, pues argumenta que su defendido no regresó en un vuelo comercial sino en uno de la Policía Nacional, lo cual haría su captura ilegal. No obstante, El Tribunal resolvió que "no se demostró ningún grado pertinencia" de este hecho sobre el proceso.



Por lo tanto, sigue en firme su acusación de femicidio agravado y ocultamiento de pruebas, por lo que se expone a una condena de más de 50 años.

Anteriormente, la defensa había puesto una tutela en la que alegaba que los derechos de Poulos se habían vulnerado en el proceso judicial por cuenta, por ejemplo, de la traducción de español a inglés.



Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela el pasado 8 de septiembre, señalando que eran insuficientes los argumentos del abogado de Poulos.



Para dicha conclusión, se analizaron los informes de los traductores y se recordó cómo en las sesiones se le preguntó varias veces al estadounidense si entendía, a lo que él dijo que sí.

"Hay un salto argumentativo por parte del actor, toda vez que, si la traducción fue tan precaria como lo asegura, cómo pudo el encartado, quien domina el idioma inglés, ser reiterativo frente al entendimiento de la información que la Fiscalía le transmitía a la traductora", señalaron.



El Tribunal afirmó que la petición del abogado "era dilatoria e inconducente": "Si las falencias de la traducción hubiesen sido trascendentes, ninguna explicación ofreció la defensa que permita comprender que se haya mostrado tan incisivo en las respuestas afirmativas que entregó al juez de garantías, cuando le preguntaba acerca de la comprensión del acto de comunicación, de ahí que concluyó que los reproches de la defensa tenían como único propósito entorpecer el trámite".



Pruebas clave en el caso

En el apartamento 802 del edificio Cappadocia, ubicado en el norte de Bogotá, durante la noche del 21 de enero y la madrugada del 22 de enero, Poulos habría atentado contra la vida de Trespalacios.



“Procedió a golpearla de manera violenta, con sus puños, en el rostro, cuello, cabeza, espalda y extremidades superiores de la corporalidad. (...) Asimismo, ejerció presión con sus manos alrededor de su cuello hasta causarle la muerte”, aseguró Santiago Vásquez Betancur, fiscal del caso.

Valentina Trespalacios y John Poulos.

Después de que Poulos, presuntamente, cometió el crimen, “empacó el cadáver en una maleta de viaje de color azul y le dejó la cabeza por fuera a la víctima. La tapó con una manta y la subió en un carro de mercado, para luego bajar en el ascensor, dirigirse a su carro e introducirla en el baúl del vehículo de placas JNL991, de color gris, que había alquilado”.



Luego se dirigió a un contenedor de basura en la localidad de Fontibón, en donde dejó el cuerpo “con la finalidad de ocultarlo”. Posteriormente, fue hasta el aeropuerto El Dorado y tomó un vuelo hasta ciudad de Panamá, en donde fue capturado. “En dicho lugar procedió a arrojar, en una zona verde del área de carga portuaria, el teléfono celular de Valentina Trespalacios a efectos de ocultar dicho elemento de prueba”, indicó el fiscal para justificar los cargos de los que hoy es acusado Poulos.

REDACCIÓN BOGOTÁ