La reconocida periodista Jineth Bedoya, quien desde hace 21 años hace parte de esta Casa Editorial, ha sido designada como nueva editora de género de EL TIEMPO.



La trayectoria, conocimiento y lucha que Jineth ha librado durante más de una década frente a este tema, y que incluye su propia experiencia personal, son suficientes argumentos para que EL TIEMPO haya decidido designarla en este nuevo rol.

Pero además, porque los temas de género, raza, diversidad, entre otros, son causas que hoy representan a las sociedades democráticas y este diario no es ajeno a ellas. Si bien EL TIEMPO ha abogado siempre por el respeto a las libertades y ha concedido un papel protagónico a la mujer, hacía falta en nuestra estructura editorial una figura que atendiera con mayor rigor estas temáticas, que advirtiera sobre enfoques, riesgos, fuentes de consulta, puntos de vista y propusiera alternativas para un mejor tratamiento de esta información en nuestra redacción multimedia.



El país y organizaciones internacionales han reconocido en Jineth un liderazgo incuestionable a la hora de abordar el tema de mujer. Y su ejecutoria periodística le ha permitido desarrollar múltiples proyectos con enfoque de género, que incluye documentales, crónicas, perfiles, libros y la creación de la campaña ‘No es hora de callar’, que cuenta con el apoyo de esta casa editorial y es destacada como una de las más importantes del mundo por su lucha contra la violencia hacia las mujeres en todas sus expresiones. “Nosotras no representamos el dolor ni la tragedia sino la dignidad, la valentía y el trabajo de millones de mujeres”, ha expresado Jineth en múltiples oportunidades.



Al dar este paso de contar con una editora de género, EL TIEMPO se pone al nivel de otros medios que han actuado en la misma dirección (The New York Times, El País, Clarín). Estamos convencidos de que solo así podremos garantizar a nuestros lectores y a nuestra audiencia en general, una información más equitativa, con más protagonismo de las mujeres y de otros grupos de la sociedad, máxime cuando han sido justamente ellas, en nuestro caso, las que han pagado el más alto precio por cuenta del conflicto armado, la desigualdad, la inequidad y, más recientemente, por culpa de la pandemia.



Jineth estará, con su ojo avizor, atenta al tratamiento que damos a este tipo de contenidos, a garantizar el equilibrio en nuestras páginas y sitios en Internet, a la manera como abordamos y nos referimos a los hechos que las involucran y, en general, a ayudar a que se cuenten más historias con perspectiva de género y a que la redacción de EL TIEMPO, sus editores y reporteros, sigan siendo referentes de un periodismo más incluyente.