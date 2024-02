Jhonier Leal: el hombre que intentó esconder el brutal asesinato de su madre y hermano

Más de dos años fue lo que le tomó a la Fiscalía poder probar que Jhonier Leal había asesinado con “sevicia” a su hermano, Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández mientras dormían. Ayer, el hombre fue declarado culpable y hoy se estima que pueda pasar al menos 50 años en la cárcel por el doble homicidio.



Video: habla el hermano de Mauricio Leal, el peluquero de los famosos Video: habla el hermano de Mauricio Leal, el peluquero de los famosos Entrevista exclusiva de Jhonier Leal con la Unidad Investigativa de EL TIEMPO Foto: Unidad Investigativa.

Tras escuchar y observar las evidencias, así como la petición de Burgos, la juez 55 de conocimiento entregó el sentido de fallo condenatorio por homicidio en contra del señalado, siguiendo la solicitud de la Fiscalía sobre la pena máxima. Luego de conocer el sentido de fallo, Jhonier pidió la palabra. Ante el estrado y los presentes, el condenado expresó que no estaba de acuerdo con la pena y reiteró su inocencia.



"Señora Juez, bueno, obviamente no estoy de acuerdo con el fallo que están dando, siempre me voy a proclamar inocente", afirmó Leal.



Luego señaló que la pena máxima, en su caso, es como una pena de muerte: "Para mi edad una pena de esas prácticamente es una pena de muerte, es no salir nunca de la cárcel".



En la escena del crimen, cometido el 22 de noviembre de 2021, no solo se hallaron los cuerpos de las dos víctimas con varias heridas de arma cortopunzante sino otros elementos que fueron claves a la hora de descubrir al que , hasta ese momento, era el incognito asesino de la familia.



Dos cartas escritas a mano, contenedores de medicamentos para dolores crónicos, el celular de una de las víctimas, rastros de artículos de limpieza en lugares incoherentes y el testimonio de un conductor fueron los elementos con los que los investigadores comenzaron a escarbar.



Sin embargo, una serie de datos inconexos e incongruencias en los testimonios entregados por Jhonier Leal pusieron todos los focos de atención sobre él. Según un perfilador criminal de la Fiscalía la falta de conexión emocional con la muerte de sus familiares y los comportamientos erráticos en las entrevistas daban indicios de la culpabilidad del hombre en el crimen. Dos años más tarde la teoría fue probada.



La noche del crimen

“Después de esto seguimos en shock, estamos destruidos. Seguimos a la espera de que la Fiscalía nos diga qué fue lo que pasó y muy dolidos estamos por empresa y queremos que todos sigan adelante con el legado de Mauricio Leal”, esas fueron las primeras palabras que pronunció Jhonier Leal en exclusiva para EL TIEMPO luego de conocerse sobre el asesinato de su madre y hermano.



¿Qué pasó esa noche?, esa fue la pregunta que la Unidad Investigativa de este diario le hizo al asesino. “Yo llego con el conductor de mi hermano y él es el primero que entra a la casa. Ahí es que nos damos cuenta de lo que estaba pasando adentro. Es falso que yo entré por una ventana y la hora que dieron es mentira yo llegue sobre las 2:45 y encontramos lo que ustedes ya saben”, dijo Leal.



Los investigadores mostraron objetos físicos que encontraron en la escena del crimen. Foto: Archivo particular

Para esa fecha, los investigadores ya tenían la película reconstruida sobre cómo fue que en algún momento entre las 11:45 de la noche a las 5:53 de la mañana del 22 de noviembre, Mauricio fue atacado con cuchillos que le dejaron cuatro heridas mortales.



La escena se dio en la casa número 18 del condominio Arboreto, ubicado en La Calera, en el que el estilista vivía junto a su mamá y su hermano. De acuerdo a las autoridades, en cabeza del fiscal Mario Burgos, la evidencia indica que solamente Jhonier fue quien estuvo adentro de la casa esa madrugada, lo que lo ubicó como principal sospechoso.



Las indagaciones también lograron establecer que las cartas que se encontraron en la escena del crimen sí habían sido escritas por Mauricio Leal pero que habrían sido producto de las intimidaciones. Esa fue la teoría que el Fiscal Burgos logró probar tras un año de juicio el 19 de noviembre de 2022. No obstante, más adelante los investigadores forenses también confirmaron que para ese momento Mauricio Leal había perdido su capacidad caligráfica y que cuando redacto dichas cartas estaba en “estado de indefensión”.

En el escrito de acusación en su contra, se lee que los investigadores pudieron establecer que Jhonier "tuvo tiempo suficiente para atacar con un cuchillo a su señora madre Marleny Hernández, en su habitación, y causar de manera instantánea la muerte, y luego desplazarse hasta la habitación de su hermano Mauricio, donde lo pone en estado de indefensión, propinándole varios golpes en todo su cuerpo y rostro, lo intimida con el cuchillo (punzadas) con el fin de hacerle elaborar y firmar una carta".



Desde entonces, Jhonier pasó de ser otro de las víctimas que lamentaban el doble crimen, a ser imputado como presunto culpable. Y a medida que fue adelantándose el proceso penal en su contra, la peluquería -que era frecuentada por gente de la farándula nacional- fue siendo desalojada por sus trabajadores, quienes quedaron con las manos cruzadas.

En vivo: Audiencia de Jhonier Leal: presentan nueva evidencia sobre el atroz crimen Presentan nueva evidencia sobre el atroz crimen Audiencia contra Jhonier Leal Foto:

Jhonier se declaró culpable y luego lo negó todo

El 18 de enero DEL 2022 ante la juez 14 de control de garantías, Jhonier Leal, aceptó los cargos que la Fiscalía General le imputó por ser el responsable del doble homicidio del estilista de los famosos, Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández, ocurrido el 22 de noviembre del 2021.



"Antes que nada tuve la oportunidad de hablar con mi abogado y luego de quedar debidamente asesorado he tomado una decisión súper importante y muy personal, de manera libre y voluntaria de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos, a las víctimas y a toda Colombia por los hechos acontecidos", manifestó Jhonier.

Facebook Twitter Linkedin

Audiencia caso Mauricio Leal: las piezas clave que encontraron las autoridades | El Tiempo Foto:

Esas fueron las palabras que le dieron un giro inesperado a la investigación del doble homicidio. Sin embargo, el 22 de abril de 2022 el caso vuelve a dar otro giro cuando en una nueva audiencia, Leal mediante su abogada de confianza se retractó de la confesión que había hecho.



Ana Julieth Velásquez, abogada de Jhonier Leal, en su momento manifestó que su prohijado se retractará de aceptar los cargos imputados. Aclaró que ella es la abogada de confianza y que no pudo estar sino hasta este momento en el proceso porque anteriormente Leal tenía un defensor público.



La abogada dijo que Jhonier le manifestó que él fue coaccionado para aceptar los cargos, como en su momento lo hizo en enero de este año. También dijo que según su defendido, él aceptó el preacuerdo porque le habían prometido una pena de 18 años, y no una de 27 años, que es la que finalmente quedó en el preacuerdo.



"Mi prohijado no va a pedir perdón por algo que no hizo y por un preacuerdo al que fue coaccionado", indicó la abogada, quien le pidió a la juez que no profiera legalidad al preacuerdo.

Así está la casa de Mauricio Leal dos meses después del crimen | El Tiempo Así está la casa de Mauricio Leal dos meses después del crimen | El Tiempo Así quedó la casa de Mauricio Leal luego de su asesinato. Foto: EL TIEMPO

También pidió que se le den garantías procesales y constitucionales a Leal, y seguridad a él y a su familia. También pidió que se le den garantías de seguridad a ella misma, pues dijo que ha sido víctima de amenazas "porque se pretende que me aparte del proceso, silencie mi voz. No van a silenciar mi voz porque mi compromiso como profesional del derecho es buscar que se aplique justicia". Dijo que su prohijado es también una víctima.



Posteriormente la juez le preguntó a Jhonier sobre la aceptación de cargos por preacuerdo que había hecho, y si en efecto aceptaba.



"Definitivamente no acepto los cargos, no acepto nada", respondió Jhonier Leal, quien añadió que tomó la firme determinación de renunciar al preacuerdo porque fue presionado. "Soy inocente", manifestó.

Las pruebas contra Jhonier Leal

Facebook Twitter Linkedin

El 21 y 22 de noviembre del 2021 se dio a conocer la noticia del asesinato Mauricio Leal y Marleny Hernández. Foto: Instagram @maitoleal

Durante el juicio en contra de Leal se presentaron muchas rondas de pruebas, hubo aplazamientos e inconsistencias manifestadas por la defensa y la Fiscalía. Incluso, Jhonier declaró que no contaba con garantías para afrontar el juicio y que se había violado sus derechos.



No obstante, las pruebas de la Fiscalía fueron de tal contundencia que no hubo forma, ni con una tutela ante la Corte Constitucional, de que Leal se salvara del juicio por el homicidio de su hermano y su madre.



“El asesino es Jhonier Leal Hernández”, dijo el delegado de la Fiscalía, quien lanzó una fuerte acusación en contra del procesado, argumentando que cometió el delito para quedarse con “la fortuna del niño genio, el peluquero de las famosas”.



Dentro del paquete de pruebas que vinculan a Leal con el delito de homicidio resaltan unos mensajes de voz que fueron grabados en el celular de Mauricio Leal, pidiendo perdón a sus familiares por presuntamente asesinar a su madre y por haberse suicidado.



Sin embargo, lo que llamó la atención de los investigadores de la Fiscalía fue que los mensajes fueron grabados cuando el cuerpo de Mauricio Leal ya reposaba sin vida en una de las camas de la lujosa casa en La Calera.

Facebook Twitter Linkedin

De izquierda derecha: Mauricio Leal, Marleny Hernández, Jhonier Leal y Carlos Andrés García. Foto: EL TIEMPO

Según el ente investigador, pruebas técnicas demostrarían que la voz de los audios corresponden a Jhonier Leal y que se habrían registrado durante el afán del hombre por destruir toda la evidencia que había quedado en la escena del crimen.



Así mismo, el delegado de Fiscalía dijo que Leal habría intentado ocultar las pruebas, las sábanas y acomodar los cuerpos, pero que dejó un cabello y muestras de sangre de su madre en uno de los escalones de la casa.



Versión que va en contravía de la hipótesis presentada por Jhonier Leal cuando dijo que era Mauricio quien había asesinado a su madre.



Pero el cabello no fue la única evidencia que quedó en la escena del crimen. Un cuchillo ensangrentado también dio cuenta de que fue el arma usada por el principal sospechoso para cometer el atroz crimen.



“En su afán de construir su propia mentira, Leal remueve el cadáver e intenta dejar una escena perfecta”, señaló el delegado de la Fiscalía, luego de recordar cuando Jhonier Leal confesó el crimen y se retractara hace algunos meses.





JONATHAN TORO ROMERO

CON INFORMACIÓN DE JUSTICIA, UNIDAD INVESTIGATIVA Y BOGOTÁ

