¿En qué va el proceso contra Jhonier Leal por doble homicidio?

El viernes se llevó a cabo la primera audiencia de alegatos finales en el proceso contra Jhonier Leal, acusado de asesinar a su hermano, Mauricio Leal, y a su madre, la noche del 21 de septiembre de 2021.

Al inicio de la diligencia, Leal aseguró que no ha tenido garantías. “Esto es un juicio sin defensa e inconstitucional porque no se han respetado mis derechos, es un juicio atípico. Tengo mucho por hablar, mucho por decir, pero no es el momento para hacerlo”, dijo.

Luego, Jonathan Ruiz, subintendente retirado de la Policía, quien fue el uniformado que primero llegó a la escena del crimen, contó su versión. Afirmó que al arribar a la vivienda se encontró a Jhonier Leal y a su conductor, quien habría sido el primero en ingresar al lugar tras el asesinato.



El fiscal Mario Burgos y la Procuraduría contrainterrogaron al subintendente retirado sobre los pormenores de esa mañana. Indagaron si el exoficial entró a la habitación y a qué distancia se acercó. “Estaba a un metro de la cama”, respondió Ruiz.

Posteriormente, el abogado de Leal, Daniel Peña, pidió que se aplazara la diligencia debido a que no pudo abrir varias pruebas de la carpeta presentada por la Fiscalía, hecho que fue cuestionado por la jueza encargada del caso y por Élmer Montaña, abogado de la familia de las víctimas.

“Desde hace muchísimo tiempo usted hubiera podido copiar la carpeta digital. En ese orden de ideas, sí quiero dejar esa constancia”, dijo la jueza.



La audiencia de alegatos de conclusión se aplazó para el 26 de febrero. Se espera que ese día las distintas partes terminen de presentar los argumentos para que la jueza pueda tomar una decisión en el caso.



Hace unas semanas, la defensa de Leal había pedido que el acusado enfrentara el proceso en libertad, argumentando que llevaba más de 722 días sin que la justicia emitiera algún fallo en su contra.

Según el abogado Peña, esta cifra excedía la vigencia que establece la ley con respecto a la duración de la medida privativa de la libertad, la cual delimita un tiempo máximo de 365 días sin que se promulguen fallos contra el imputado. No obstante, la jueza 18 de control de garantías de Bogotá rechazó la petición.

REDACCIÓN BOGOTÁ