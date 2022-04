Hace unas pocas horas se ha vuelto viral un video en el cual se da a conocer un episodio en el restaurante La Pescadería, ubicado en el Centro Comercial Nuestro Bogotá. En el corto video, de un minuto, se puede ver un altercado entre los empleados.



El hecho habría ocurrido el jueves 31 de marzo y se puede apreciar cómo un mesero del restaurante está discutiendo, al parecer, porque la administradora o jefe no le habría pagado las propinas que le correspondían.

En el video se ve cómo el trabajador discute fuertemente con una mujer que parece ser la administradora del establecimiento. La discusión empezó a subir de tono y la mujer le pidió al empleado que bajará la voz para no alterar a los comensales y visitantes del lugar.



Sin embargo, al ver que no se calmaba, la mujer se abalanzó contra él y le lanzó el dinero en la cara. Luego le dijo: “Ya le di su plata”, según se escucha en el metraje.



(Siga leyendo: Alcaldía mantiene decisión de prohibir el parrillero en Bogotá).

‘Hubo un abuso laboral y humillación’

Laura Estrada, usuaria de Facebook, fue la persona que subió el video. En diálogo con EL TIEMPO, comentó que en repetidas ocasiones, antes y después del metraje, otra empleada, que manifestaba ser la hija de la señora, supuestamente agredió físicamente al mesero que estaba haciendo el reclamo.



Estrada dijo que ese día ella se encontraba almorzando con su esposo en otro restaurante del centro comercial y cuando salieron vieron que tenían al hombre arrinconado. Por ese motivo, tomó su celular y empezó a grabar.



(Le puede interesar: Abren 100 nuevos frentes de seguridad en Ciudad Bolívar).



“Después de lo que aparece en el vídeo, vimos cómo todos se lanzaron a pegarle y otro usuario transeúnte se metió a defenderlo y a quitarle a todas esas señoras que le estaban pegando”, relató.

Decidí publicar el video porque, sea la razón que sea, hubo un abuso laboral y humillación. Esas cosas no se hacen FACEBOOK

TWITTER

Al ver que Laura estaba grabando, las mujeres se acercaron y le pidieron el video que había registrado con su celular.



“Yo les dije que no, que ellos tenían cámaras, que revisaran esas. Y me insistieron, por eso me retiré. En ese momento llamaron a la seguridad del centro comercial y ellos se quedaron ahí controlando la situación”, agregó.



También dijo: “Decidí publicar el video porque, sea la razón que sea, hubo un abuso laboral y humillación. Esas cosas no se hacen”.



La mujer no sabe qué ocurriría con el mesero.



(No deje de leer: $ 20 millones de recompensa para dar con asesinos de promesa del fútbol).



Por otro lado, en redes sociales los internautas también han dado su punto de vista. “Por mi parte no volveré a ese restaurante”, “descarada”, “demanden el restaurante”, son algunos de los comentarios.



Este diario se comunicó en repetidas ocasiones con La Pescadería, el restaurante donde se habría registrado el episodio, con el fin de conocer su versión de los hechos y el estado de su empleado. Sin embargo, no ha respondido al llamado.

Más noticias

- Utadeo presenta a Bogotá una obra de talla mundial

- Contraflujo en la avenida Las Américas comienza este miércoles en Bogotá

- La innovación que hace posible la transformación energética en Colombia

- El Campín: Padre e hijo se salvaron de morir en un atraco

Tendencias EL TIEMPO