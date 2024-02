Fiscalía pide prisión para Jean Karlo Bermúdez, involucrado en crimen de Roberto Franco

Durante la audiencia en la cual se define si Jean Karlo Bermúdez, el joven quien fue capturado tras su presunta participación en el homicidio del empresario Roberto Franco Charry, va o no a prisión, la Fiscalía mostró nuevos videos de cómo el sicario ingresó al edificio y cómo el motociclista esperaba al pistolero.



En tanto, la defensa del capturado manifestó algunas circunstancias que rodearon el crimen ese 21 de febrero.



El abogado defensor señaló que existen diferencias razonables en la interpretación de las imágenes que hoy son piezas claves del asesinato en un edificio cercano al parque de la 93 y la posterior balacera entre escoltas de Franco y el sicario.



(Lea: Los datos desconocidos del crimen de Roberto Franco en plena Zona Rosa de Bogotá)

Jean Karlo Bermúdez, quien fue capturado ese mismo día, se declaró inocente en la imputación de cargos de los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación y porte de armas de fuego.



Y en la audiencia de este lunes 26 de febrero, en la cual se define si va a prisión, su abogado dijo que Bermúdez "no disparó, no utilizó arma alguna y no hizo ingreso al edificio donde se ultimó lamentablemente a este ciudadano".



(Lea: Las hipótesis detrás del asesinato del empresario Roberto Franco Charry)



"Lo que se dice claramente es que él es la persona que efectuó el transporte del sicario para que este entrara y ultimara al hoy occiso", declaró el defensor.



No obstante, manifestó que a Bermúdez no se le ha hecho un estudio de su trayectoria antes de que el sicario se montara a su motocicleta y este vehículo luego fuera baleado, impidiendo lo que sería la fuga en ese vehículo.

Facebook Twitter Linkedin

Hernán Roberto Franco Charry. Foto: Archivo particular

"Se ha dicho que fue la persona que transportó, pues bien, en qué parte de los videos, en qué parte de alguna situación de todas estas cámaras se muestra que mi representado traía al sicario en motocicleta para que entrara al edificio a ultimar a la víctima", añadió.



(También: Sicario que asesinó a Roberto Franco habría amedrentado a motociclista para poder huir)



También planteó que, supuestamente, fue un carro blanco quien condujo al sicario hasta el parque de la 93, citando el testimonio de uno de los escoltar que intervino tras el ataque.



"Mi representado no transportó hacia ese sitio al sicario", añadió. La defensa dijo que Bermúdez ha guardado silencio al temer represalias contra su familia.



La Fiscalía, durante la audiencia, mostró videos en los cuales se ve la motocicleta conducida por Bermúdez acercarse al edificio donde ocurrió el crimen.



De hecho, en las imágenes de la Fiscalía, se mostró cuando esa moto frena justamente en el punto donde ocurriría el asesinato y Bermúdez mira en dirección al edificio para estar pendiente de lo que está pasando.



Para la Fiscalía, Bermúdez y el sicario tenían un punto de encuentro para proceder a la fuga, que fue donde este vehículo dejó de funcionar y el sicario intimida a otro motociclista para fugarse.

Facebook Twitter Linkedin

Este fue el sicario que asesinó a Franco Charry. Foto: Suministrada

(También: Esto es lo que se sabe de sicario capturado por asesinato a empresario: moto era robada)



Además, la Fiscalía, tras detallar los videos que ya se conocen sobre el caso, pidió prisión en centro carcelario para Bermúdez mientras avanza la investigación sobre el asesinato de Roberto Franco.



La defensa, por su parte, dijo que si el juez considera una medida de prisión preventiva, esta debe ser en el domicilio de Bermúdez.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS