Rompe su silencio la pareja de Javier Ordóñez

Un mes después de la muerte de Javier Ordóñez a causa de un acto de brutalidad policial durante un operativo en Villa Luz, en Engativá, Maura Dotti, expareja de este estudiante de derecho, habla por primera vez con un medio de comunicación. Manifiesta que se había mantenido al margen por respeto a la familia de Javier y para no interferir en el caso contra los policías acusados de haber ocasionado el deceso de quien fue su compañero en los últimos cinco años.



Esta bogotana, quien insiste en que quiere mantenerse un poco de bajo perfil, accedió a hablar con EL TIEMPO sobre su pareja y cómo era él en vida. No obstante, se abstuvo de hacer comentarios respecto de la investigación y los hechos ocurridos en la madrugada del 9 del septiembre.

Cuenta que Javier era una persona supremamente alegre. Su risa se escuchaba a varios metros de distancia, de una manera característica. “Nosotros vivíamos en un quinto piso y yo lo escuchaba reír en el parqueadero del conjunto”, recuerda.



Dice que la mejor forma de describir a Javier es por el apodo Ñeñé, que le puso su amigo Manuel. “Él era un niño en el cuerpo de un hombre”, comenta Maura, por las sonrisas, picardías e inocencia con la que enfrentaba la vida.



Esta versión es respaldada por Lorena Segura, amiga cercana de Javier, quien además señala que, desde la trágica muerte del estudiante de derecho de 42 años, el barrio permanece en una especie de tensa calma, como si estuviera dividido en dos bandos.



“Santa Cecilia es un barrio en el que viven muchos oficiales y exoficiales de policía. Gran parte de nosotros, los amigos de Javier, somos hijos de ellos”, confiesa. Lorena lo enfatiza porque siente que la opinión pública los ha mostrado como enemigos de la autoridad. Cosa que, afirma, no es cierta.



De hecho, asegura que “por la policía tenemos un profundo respeto, pero estamos muy dolidos”. Es por esa razón que, según explica, decidieron despedirlo de una forma mucho más íntima.



Dotti recuerda que al cabo de ocho días de la trágica muerte de su compañero, los familiares y amigos más allegados, cerca de 20 personas, se pusieron cita en un restaurante. Al lugar, los asistentes llegaron vistiendo camiseta blanca con el mensaje de ‘Justicia para Javier’. Allí ofrecieron una oración en su honor y brindaron con unas palabras en su memoria, mientras escuchaban música de Enrique Bunbury y Rafael Orozco, los artistas favoritos de Javier.



Dotti explica que apenas podía contener el llanto. Muchos recuerdos se le venían a la mente, como el del plan que tenían de viajar a España, para que Javier hiciera una especialización y visitara a su madre, que residía en Barcelona.



Esos recuerdos llevaron unos días después a los amigos de Javier Ordóñez a contactar a un artista urbano para que pintara un grafiti en el parque Santa Cecilia, el sitio donde se reunía con sus amigos. Esa noche, acompañados de un acto cultural, inmortalizaron su rostro en una pared.



Lorena recuerda que Javier era muy apasionado por el derecho y que su vida giraba en torno a sus hijos, el estudio y la Mona, como le dicen a Dotti, la mujer con quien compartió en los últimos años. “Se levantaba muy decidido a estudiar inglés, porque ese era el último requisito para graduarse”, cuenta la amiga.



Dotti recuerda que su pareja tenía una empatía singular por los niños. Incluso, lo vio llorar algunas veces por hechos de injusticia contra ellos. Una de las razones por las que estudiaba derecho era para detener esas arbitrariedades, comenta. Ella ahora lamenta que la vida le haya dado la vuelta a Javier y hoy sean sus familiares quienes esperan que la justicie actúe.

Qué dijo el forense que hizo la autopsia

En la mañana de ayer continuó el juicio disciplinario en la Procuraduría contra los patrulleros de policía Harby Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda por abuso de autoridad y homicidio de Javier Ordóñez. En la sesión se escuchó al médico forense Francisco José Calle Rúa, quien hizo la autopsia. Dijo que el estallido del riñón derecho que sufrió Ordóñez fue producto de un impacto con mucha fuerza. Y el izquierdo, aunque no se estalló, sí tenía rotos los vasos sanguíneos. Los traumas en los riñones llevaron a una pérdida masiva de sangre que “eventualmente” causó su muerte. El daño renal generó que unos 3,5 litros de sangre dejaran de circular en el cuerpo, pérdida por la cual una persona no podría sobrevivir más de una hora, según dijo el médico. Todos estos traumas, resaltó el experto, no pudieron ser autoinfligidos, sino ocasionados por terceros. El forense habló también sobre las heridas que observaron en el cuerpo relacionadas con el uso del arma taser, lesiones que son de dos tipos: marcas punzantes por los arpones, y marcas hemorrágicas. Contaron dos lesiones en el abdomen, dos cerca del ombligo, dos debajo de las costillas, dos en la espalda lumbar derecha, dos en la región lumbar cerca del glúteo; con lo que en total hubo “entre 8 y 10 lesiones con distancia irregular, que parece relacionarse con la forma de los alambres”, expresó. Además, en la pierna derecha tenía esquirlas, al parecer por un arma de fuego.

