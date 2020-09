¿Quiénes son las víctimas fatales durante la noche de caos en Bogotá?

Siete personas fueron asesinadas en las últimas horas durante las protestas de la noche de este miércoles, desatadas a raíz del caso de Javier Ordóñez, quien murió tras una fatal agresión de dos agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá.



Las muertes fueron confirmadas anoche por la la Policía Nacional.

El Noctámbulo de City TV habló con familias de cuatro de las víctimas:

Una estudiante en Suba

Familiares de Julieth Ramírez, una estudiante de psicología e inglés, de 19 años, aseguran que la joven murió por una bala perdida cuando se dirigía a la casa de una amiga.



"En ese desorden que hubo en Suba La Gaitana... una bala perdida. No sé si es de la Policía o de los malandros. Me mataron a mi hija", manifestó Harold Ramírez, padre de Julieth, quien pidió investigaciones y justicia.



"Me dice la amiga que mi hija se desplomó, llegó muerta acá", agregó el padre quien sostuvo que ella no estaba participando de las protestas.

Un domiciliario y un menor de edad en Verbenal, Usaquén

Cristian Hernández tenía 24 años, recibió un impacto de bala en la cara y murió en plena vía pública.



"Hubo ráfagas de verdad", aseguró, refiriéndose a la Policía, Liliana Buchelli, una de las mujeres que fue testigo de los enfrentamientos, y relata, "Cristian estaba pasando acá, venía de su trabajo y aquí lo alcanza una bala".



También se tiene información de un menor de 17 años, Jaider Fonseca. Él recibió cuatro impactos de arma de fuego.



"Cuatro tiros... por estar peleando por sus derechos y por el de todos los jóvenes. Estamos en un país donde los derechos no se valoran. Por exigir nuestros derechos nos acribillan", manifestó Luz Mari Martínez, tía del menor.



Aunque Jaider alcanzó a llegar a la Cardio Infantil, no sobrevivió. Deja un bebé de siete meses huérfano.

Un domiciliario en Suba

Germán Smith Puentes, un domiciliario de 25 años, padre de un niño de siete años, es otra de las víctimas fatales.



"Venia trabajando. Los Policías estaban disparando como locos... todo mundo estaba disparando. Preciso a él le cayó un disparo", aseguró uno de los testigos e indicó que Germán cayó cuando iba en bicicleta al ser impactado en la cabeza por una de las balas.



Habitantes de Suba Rincón lo recogieron y lo llevaron al Hospital de Suba, pero el hombre falleció.



"¿Esa es la clase de protección que tenemos los bogotanos? ¿Qué más quieren? Fue a mi hijo al que me quitaron. Yo solo pido justicia por mi hijo, ¿quién me lo va a devolver?", dijo Graciela Valero, madre del joven.

En Soacha

Se tiene información de otras dos víctima fatales en el municipio. Pero no hay nombres hasta el momento.

Balance de la noche

Según el reporte de la Policía Nacional, hay 140 personas heridas.



En Bogotá 45 CAI fueron vandalizados y otros 17 incendiados. También hubo daños en un CAI de Soacha y en la Estación de Policía.



También hubo daños en 25 buses de TransMilenio y 41 del Sitp y en la mañana de este amanecieron cerradas las estaciones de Bosa, La Despensa, León XIII, Terreros y San Mateo. Según reporta la empresa "no ha sido posible el paso de los buses por los escombros que quedaron tras los desmanes de las últimas horas". La operación inicia en el Portal Sur.



Se tiene reporte de 24 Policías de Bogotá lesionados, otros tres en Soacha y otros tres en Madrid.

Noticia en desarrollo...

