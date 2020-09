Lo que revela la historia clínica de Javier Ordóñez

Se siguen conociendo nuevas evidencias y materiales alrededor de la muerte de Javier Ordóñez la madrugada del 9 de septiembre, hace una semana.



El caso, además, este martes, tuvo un pronunciamiento clave del Gobierno Nacional: "Unos policías mataron a un ciudadano colombiano, deshonraron el uniforme, violentaron las normas de comportamiento ético, desconocieron todo el esfuerzo de formación de la institución. En relación con ellos, ya se están tomando las decisiones”, afirmó el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.



Y, este miércoles, Citytv conoció la historia clínica de Javier, cuando fue ingresado a la Clínica Santa María del Lago.

El informe indica que el hombre ingresó a la Clínica a la 1:37 a.m. sin signos vitales.



Según la versión que dio el patrullero Juan Camilo Lloreda a investigadores de la Policía, y revelada por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, “en el momento que estamos diligenciando la documentación, siendo 01:00 a. m., el señor Javier Humberto Ordóñez manifiesta sentirse mal, por tal motivo se solicita un vehículo policial para trasladarlo a la Clínica Partenón. El vehículo llegó siendo las 01:05 a. m. horas y de inmediato lo trasladamos a esa clínica”.



Y agregó: “Con el fin de no perder tiempo, nos trasladamos a la clínica, llegando a las 01:08 horas, y allí lo ingresamos de urgencias, donde es atendido de manera inmediata en ese momento. Y como a los 15 minutos sale el médico que lo está atendiendo y nos informa que el señor Javier Humberto Ordóñez Bermúdez había fallecido”.



De acuerdo con el documento obtenido por Citytv, se reporta, la golpiza que recibió la víctima:



"Paciente es agredido con múltiples golpes contundentes en múltiples segmentos corporales y con pistolas eléctricas, lesiones infringidas por Policías. Ingresa paciente sin signos vitales, pupilas plenas y signos de muerte, libidez dorsal. Se decreta hora de muerte 1:40 a.m."

BOGOTÁ - CITY TV

*Con la reportería de Pablo Arango, periodista de Arriba Bogotá.

