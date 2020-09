'Anoche hubo uso indiscriminado de armas': Claudia López

Claudia López se pronunció a través de su cuenta de Twitter sobre los hechos ocurridos en las últimas horas en Bogotá.



López se refirió a los hechos ocurridos anoche en Bogotá y cercanías, que dejó siete personas asesinadas (5 en Bogotá y 2 en Soacha) y 140 más heridas.

"Anoche estuve en la MEBOG desde las 8:45pm hasta la 1:30am coordinando PMU Distrital. Nadie dio orden de usar armas de fuego, mucho menos de manera indiscriminada. Pero tenemos evidencias de varios lugares donde así ocurrió. Estamos reconstruyendo hechos con víctimas y familiares", trinó la alcaldesa.

En varias denuncias conocidas por CityTv, ciudadanos aseguran que la Policía abrió fuego en varios puntos.



El Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, se refirió a un episodio en particular: el que rodea la muerte de Jaider Fonseca, de 16 años, en Verbenal (Usaquén).



"Estaba con Mauren, la esposa del chico de 17 años que perdió la vida. Mauren nos decía 'no necesitamos una recompensa, yo vi cómo un Policía disparó contra mi esposo, el papá de mi niño de siete meses'... tenemos que decirnos la verdad. Por eso hay que hacer un ejercicio de autocrítica, ¿qué no está funcionando bien en la Policía Nacional?", cuestionó el Secretario.

Pronunciamiento oficial

"Lo que pasó anoche en Bogotá no solo es lamentable, es quizás una de las cosas más graves que hayan pasado en la ciudad. Anoche hubo uso indiscriminado de armas", aseguró Claudia López.



El reporte de la Alcaldía habla de seis personas fallecidas.



Andrés Felipe Rodríguez:

Julieth Ramírez Mesa (19 años): Disparo en el pecho

Jaider Alexander Fonseca (17 años)

Fredy Alexander Mahecha (20 años): disparo en el tórax por arma de fuego

Germán Puentes (25 años): disparo en el tórax

Julián Mauricio Hernández (27 años): herida de arma de fuego



También hay otras 58 heridas.



"Eso es lo equivalente a un combate, uno no tiene 58 heridos en una noche por trifulcas, sino por uso indiscriminado de fuego de la Policía de Bogotá", aseguró López y agregó "Estamos reconstruyendo con las familias, con los testigos, con las víctimas, qué ocurrió exactamente".



Sin embargo hizo un llamado: "Destruir a Bogotá no va a arreglar a la Policía, tenemos que unirnos y trabajar de fondo".



Pero también envió una alerta al presidente Iván Duque: "Señor Presidente tenemos evidencias serias y sólidas de uso de armas fe fuego por parte de miembros de la Policía de Bogotá"



Noticia en desarrollo...

