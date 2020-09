Patrulleros no aceptarían cargos por el caso de Javier Ordóñez

La defensa de los patrulleros Juan Camilo Lloreda y Harby Damián Rodríguez Díaz, investigados por la muerte de Javier Ordóñez, le aseguró a City Tv que no aceptarán los cargos por homicidio agravado y tortura que les imputará la Fiscalía.



Lloreda se entregó en la madrugada de este viernes, en la localidad de Engativá. Su compañero ya había sido capturado en su vivienda, ubicada en Bosa.



"La Fiscalía General de la Nación los presentará ante un juez de control de garantías y les imputará los delitos de tortura y homicidio agravado. De igual forma solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario", aseguró el Fiscal General, Francisco Barbosa.

(Le puede interesar: Tortura y homicidio agravado, delitos que se imputarán a patrulleros)

Sin embargo, los cargos no serían aceptados por los señalados.



"La presunción de inocencia es constitucional y mi cliente no está dispuesto a aceptar sus cargos", aseguró el abogado defensor del patrullero Rodríguez, John Olmos. Aseguró que también están recolectando pruebas para la defensa de los uniformados.



"No vamos a aceptar cargos. Está la presunción de inocencia (...) Esto no son pruebas hasta que no se debaten en juicio", añadió Jesús Libadier, abogado del patrullero Lloreda y agregó "Juan Camilo no ha sido prófugo de la justicia, siempre ha estado presto a presentarse". Esto en referencia al operativo que dio con su captura esta madrugada.

🚨ATENCIÓN | Abogado del patrullero Juan Camilo Lloreda dice que no aceptarán cargos en el caso de la muerte de Javier Ordóñez. Defensa dice que el uniformado nunca estuvo prófugo. #ArribaBogotá @Reporteropablo pic.twitter.com/66qEjcyg3E — Canal Citytv (@Citytv) September 18, 2020

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos contra los patrulleros se realizarán en horas de la tarde en los juzgados de Paloquemao.



Noticia en desarrollo...

BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Pablo Arango, periodista de Arriba Bogotá

Para seguir leyendo:

- Capturan a 4 señalados financiadores de vandalismo en Bogotá



- Veeduría alerta sobre posibles hechos 'para-policiales' en Bogotá



- Lo que sabe el Distrito de las víctimas del 9, 10 y 11 de septiembre