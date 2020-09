Familiares despiden a Javier Ordóñez

César Melgarejo / EL TIEMPO.

Esta semana, se confirmó que el caso quedará en manos de la justicia ordinaria, como lo había exigido la familia.



“No descansaremos y no pararemos hasta que se haga justicia. Que su muerte no vaya a quedar en la impunidad”, aseguró Angélica Garzón, ex esposa de Javier y madre de sus dos hijos.