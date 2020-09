En vivo: Siga el acto de perdón y reconciliación en Bogotá

Este domingo, Bogotá tendrá el llamado 'Acto de Perdón y Reconciliación' después de varios días violentos que le costaron la vida a 13 personas en Bogotá y Soacha.



Han sido noches de caos desatadas por el caso de Javier Ordóñez, "asesinado" como dicen testigos, familiares y la misma Claudia López, en hechos que involucran a la Policía.



El acto estará dividido en tres partes:



10 a.m.: Celebración ecuménica



3 p.m.: Concierto de jóvenes



6 p.m.: Velatón y cacerolazo



Todo será transmitido por las redes sociales de la Alcaldía de Bogotá y por Canal Capital.

"Nunca habrá confianza, ni reconciliación sin que haya un genuino

propósito de reforma, de cambio y verdad sobre lo ocurrido, es lo menos

que necesitan las personas que lloran hoy a 10 jóvenes en nuestra

ciudad", aseguró Claudia López este sábado, cuando extendió la invitación a los bogotanos.

Al acto asistieron familiares de las victimas, Secretarios de Distrito y otros ciudadanos. El presidente Iván Duque no asistió.



Sí asistió Nancy Patricia Gutiérrez, Consejera de Derechos Humanos.

Minuto a minuto:

11:08 a.m.: Habla el Padre Francisco de Roux



"Gracias alcaldesa por haber nombrado a cada una de las víctimas y por haber visitado a los heridos (...) Este dolor inmenso de nuestra ciudad que replica lo vivido en nuestro país por más de 60 años de este conflicto entre hermanos", dijo Roux.

11:04 a.m.: Habla el Pasto Emiro Roa



El Pastor Emiro Roa, de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, también intervino



"Es tiempo de recapacitar nuestras acciones, en qué podemos aportar para ese crecimiento social", aseguró Roa.

10:48 a.m. Comienza celebración ecuménica:



Monseñor Jaime Alberto Mancera preside una eucaristía para los familiares de las víctimas. "Hazme un instrumento de tu paz" fue la melodía que inició el acto.



"Que la historia de las víctimas no se una historia de fracaso, sino de vida, de reconciliación y la paz", dijo Monseñor Mancera durante una pequeña intervención.

10:44 a.m.: Perdón



"Perdón porque pese a todas las medidas no pudimos evitar la tragedia. La solución no es militarizar a Bogotá, sino desmilitarizar a la Policía, debe ser un organismo civil. Esa reforma no va a devolverle la vida a ninguno de los que hoy lloramos, pero es parte del proceso de reconciliación".

10:40 a.m.: Nueva exigencia



Claudia López habló de la necesidad de perdir perdón a los jóvenes asesinados en medio de los disturbios.



"Es indispensable reconocer la verdad de lo ocurrido. Honrar la memoria de las víctimas y el dolor de sus familias es algo que requiere presencia", manifestó la alcaldesa.



El presidente Iván Duque no asistió al acto de reconciliación, pese a la invitación de la alcaldesa.

Acto de Reconciliación en Bogotá Foto: Alcaldía de Bogotá

10:20 a.m.: Comienza discurso de Claudia López



"Tenemos evidencia de uso excesivo de la fuerza. Y no es la primera vez que ocurre. Hoy estamos aquí para reconocer los hechos, el dolor de las familias, los injustificados hechos de violencia en nuestra ciudad", manifestó la alcaldesa de Bogotá.



A cada uno de los fallecidos les extendió sus condolencia



Javier Ordóñez

Jaider Fonseca (17 años): "a sus amigos que hicieron lo posible por salvarlo, nuestras condolencias).

Julieth Ramírez (18 años)

Fredy Mahecha (20 años)

Germán Puentes (25 años)

Cristian Hernández (26 años)

Angie Baquero (19 años): "trabajaba en seguridad en una de las entidades de la Alcaldía de Bogotá".

Felipe Rodríguez (23 años)

Julián Mauricio González (27 años)

María del Carmen Viuvche (44 años): "Falleció atropellada por un bus hurtado en actos vandálicos"

Cristian Hurtado (27 años)

Lorwan Mendoza (26 años)​

Claudia López se reúne con algunas de las victimas. Ella es Alcira Peralta, madre de Edison Peralta, de 17 años. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO





9:40 a.m.: Comienzan a llegar algunos ciudadanos a la Plaza de Bolívar, donde será la celebración ecuménica.

Acto de reconciliación en Bogotá Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Sábado: Claudia López invitó a ciudadanos, policía y todos los sectores al acto. Además, extendió la invitación al presidente Iván Duque, con quien tuvo diferencias a la hora de plantear la reforma a la Policía.

Apreciado señor Presidente @IvanDuque, cómo se lo dije ayer, lo invito a que juntos iniciemos mañana la jornada de perdón y reconciliación en Bogotá.

Nuestra ciudad, ciudadanía y juventud lo requieren.

Contamos con usted señor Presidente.#BogotáSeReconcilia pic.twitter.com/kYA2EQnM5x — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) September 12, 2020

