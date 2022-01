Los jardines infantiles públicos de Bogotá volvieron también a la presencialidad. Estas instalaciones, que reciben a niños y niñas menores de seis años, están a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social y funcionan en horarios flexibles, para adecuarse, en lo posible, a los distintos perfiles de las familias.







En un reciente comunicado de prensa, la Secretaría indicó los horarios y servicios que ofrecen:



"Los horarios establecidos son los siguientes: Diurno que va de lunes a viernes entre las 7:00 a.m. a 5:00 p.m. De lunes a viernes entre las 5:30 p.m. y 9:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12 del mediodía en los jardines infantiles diurnos de operación para aquellas familias que no cuenten con redes de apoyo y requieran ampliar la atención hasta un máximo de 4 horas.



Lunes a viernes entre las 5:30 p.m. y 9:30 p.m. para niñas y niños menores de 6 años que estén siendo atendidos en jardines infantiles o colegios públicos (diferente a la SDIS) o privados, cuyos cuidadores desarrollen actividades académicas o laborales en esta franja horaria. Lunes a viernes entre las 5:00 p.m. y 6:00 a.m. para niñas y niños, cuyos cuidadores laboren dentro de esta franja horaria"



Cada uno de los servicios cuenta con un esquema de apoyo alimentario y de recursos adicionales para las familias.





En este momento, el Distrito cuenta con una oferta de 54.384 cupos para horarios diurnos; 1.555 para horarios nocturnos; 8.260 para horarios adicionales o nocturnos hasta las 9:30 p. m.



"Los 24.000 cupos disponibles están distribuidos por niveles de la siguiente manera: Maternal 1.930 (menores de 1 año); caminadores 2.186 (menores de 2 años); párvulos 8.329 (menores de 3 años); prejardín 2.304 (menores de 4 años); jardín 83 (menores de 5 años); nocturnos 9.146 (menores de 6 años); espacios rurales 21", precisó la entidad.



Para encontrar más información sobre estos jardines o sobre cómo solicitar un cupo, puede ingresar a https://www.integracionsocial.gov.co/

EL TIEMPO