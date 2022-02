Hoy la ciudad cuenta con 13 jardines infantiles nocturnos especiales para niños que requieran de cuidados en casos en los cuales sus padres o cuidadores laboren o estudien en horarios nocturnos. Este servicio les da tranquilidad a personas que trabajan en seguridad, ventas ambulantes, servicios domésticos, enfermería o trabajo sexual.



Actualmente se benefician 215 niños y la meta de la entidad rectora es abrir más jardines que se ajusten a las necesidades de las familias. “Este es un espacio protector. Se les garantiza la alimentación y están con maestras que conocen los procesos que se deben realizar para propiciar su desarrollo, comparten con amigos, leen cuentos. Son felices”, dijo Margarita Barraquer, secretaria de la entidad.



El último en abrir sus puertas fue el jardín infantil nocturno Santa Cecilia, de la Subdirección Local para la Integración Social de Usaquén. Este jardín infantil cuenta con una cobertura de 20 niños y niñas de primera infancia, quienes reciben atención especializada en las horas de la noche.



Yeisson David Galvis Rueda es el primer niño vinculado. Su rostro reflejaba la felicidad que sentía. Es hijo de una familia de recuperadores ambientales que residen en el barrio Arauquita en la localidad de Usaquén.



Germán Antonio y Yessica Liseth son los padres de Yeisson, ellos encontraron en este lugar una oportunidad para trabajar y poder realizar actividades en beneficio de su familia, labores que antes no podían ejecutar al no tener con quién dejar a su hijo en las horas de la noche.



“Está muy bonito el jardín infantil para mi hijo, porque él va a tener una oportunidad que yo nunca tuve, para que estudie y aprenda muchas cosas, crezca feliz. Él es el que va a sacar la cara por mí”, dijo Germán Antonio Galvis Galindo, quien, emocionado, dejó rodar unas lágrimas sobre su rostro al dejar a su hijo al cuidado de sus nuevas maestras, en un horario que para él era muy difícil pensar. Yessica Liseth Rueda, la madre de Yeisson David, dijo que, gracias a que a su hijo lo cuidarán en las horas de la noche en el jardín infantil, ella podrá avanzar en la terminación de sus estudios de bachillerato, en una escuela nocturna de la localidad.



Este lugar cuenta con un equipo de profesionales, maestras, docentes, psicólogo y trabajadora social, quienes ofrecen atención integral a los niños que asisten en las horas de la noche al servicio para la primera infancia.



“Para nosotros es motivo de gran satisfacción y orgullo que la Subdirección Local de Usaquén cuente con el jardín infantil nocturno Santa Cecilia, un espacio donde las familias vulnerables del sector pueden dejar sus hijos al cuidado de nuestro equipo de profesionales en primera infancia y salir a desarrollar sus actividades de trabajo o estudio en las horas de la noche”, destacó Paola Mesa, subdirectora local para la Integración Social de Usaquén.



Vendedores ambulantes, cachivacheros, carreteros, recicladores, vigilantes, obreros con turnos rotativos, entre otros, son las personas que hoy cuentan con un espacio de atención, donde pueden dejar a sus hijos mientras desarrollan actividades laborales en la noche. Y es por este tipo de testimonios que la Secretaría Distrital de Integración Social sigue ofertando cupos para niñas y niños menores de 6 años cuyas familias estudian o trabajan en la noche.



Según Barraquer, lo mejor es que los horarios son flexibles y se acomodan a las necesidades de las familias: “Se ampliaron los horarios. Tenemos una modalidad que va de 5 p. m. a 10 p. m. y de 5 p. m. a 6 a. m. y, por supuesto, nuestra modalidad de jardín tradicional”.



En el Jardín Santa Cecilia, los niños socializan con sus compañeros, participan en actividades pedagógicas y desarrollan sus destrezas y creatividad, pues la noche no es impedimento para fortalecer toda la capacidad creadora de los infantes. La secretaria hizo un llamado a la ciudadanía para que se acerque a los jardines infantiles y conozca los servicios o consulte a través de la página web: www.integracionsocial.gov.co o en las subdirecciones locales de Integración Social: “Esto no solo beneficia a las niñas y a los niños, sino a sus cuidadores, quienes tienen la posibilidad de utilizar el tiempo mientras sus hijos o hijas están en el jardín”, concluyó la secretaria.



