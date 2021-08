Jardines de larga duración

Si eres de los que aman los jardines florales y deseas invertir el menor tiempo posible en ellos, así como cantidades limitadas de agua, tu jardín debe centrarse en hojas de formas y colores llamativos, con frutos y hierbas de bajo mantenimiento, en donde la espontaneidad y la sorpresa sean la principal inspiración.

Lo primero que debes realizar si eres nuevo en la jardinería urbana es revisar el trato sutrato de tu jardín o el ubicado en tus materas, ya que no todas las veces es necesario cambiarlo. Identifica si se encuentra compacto, si se encuentra suelto o si es gredoso, con esta información podrás definir el tipo de plantas a sembrar según lo que tu jardín, tu bolsillo y tu espacio pueden aportar. No olvides que así sea un jardín perene o anual, siempre debe tener cada mes un mantenimiento mínimo de poda, aireación y abonado.



Los jardines con baja cantidad de plantas de flor también pueden ser muy coloridos, prueba especies perennes, tales como unas hermosas lavandas francesas que aportan un verde grisáceo en sus hojas y morado en sus flores.



Adicionalmente puedes incluir plantas de fresa y tal vez una que otra festuca, que con su tipo de hoja apoyará un estilo naturalista. No descartes revisar en tu barrio o donde tus vecinos qué plantas se han desarrollado fácilmente y toma nota sobre las especificaciones de cuidado que te puedan sugerir, ahí ahorrarás tiempo de calidad que podrás invertir en otra área de tu jardín.

Lo primero que debes realizar si eres nuevo en la jardinería urbana es revisar el sustrato de tu jardín o el ubicado en tus materas. Foto: Carolina Quintero

El siguiente paso sería realizar un cuadro listado con las plantas definidas, comparando planta por planta: necesidades lumínicas, tipo de sustrato, necesidad de sustrato por planta, cantidad de agua y las medidas de crecimiento máximo por los próximos años.



Por último, siéntate con papel y colores a diseñar tu espacio perenne soñado, plasma tus descubrimientos, diseña la ubicación de los especímenes ubicándolos por grupos, buscando no interferir unos elementos con otros y disfruta diseñar con la paleta de colores y plantas seleccionadas. No temas corregir alguna a futuro, lo más importe es vivir tu propio jardín en Bogotá.

CAROLINA QUINTERO

En Instagram: @verdelizterrazasyjardines