En el marco de la celebración de los 67 años del Jardín Botánico y de los 484 de Bogotá, la alcaldía de Bogotá, junto con Secretaría de la Mujer, entregaron el Jardín In Memoriam 'Ni una más', un espacio que busca rendir tributo a las mujeres que han sido víctima de violencia.



(Le puede interesar: Hombre tenía cámara oculta en su zapato para grabar mujeres en TransMilenio).

Facebook Twitter Linkedin

12 mujeres que hacen parte del programa Mujeres que reverdecen hicieron el Jardín In Memoriam 'Ni una más'. Foto: Alcaldía de Bogotá

El jardín estará ubicado en la alameda del parque Nacional, a pocos metros del Reloj Suizo. Además, también funcionará como huerta y contará con un espacio que rendirá homenaje a Rosa Elvira Celis, víctima de feminicidio en mayo de 2012.



“Los actos de reparación de este tipo no solo son un homenaje, también es una forma de poner a la sociedad a hablar de los temas difíciles para que no se vuelvan a repetir”, señaló Diana Rodríguez, secretaria de la Mujer.



En el acto la alcaldesa Claudia López sembró, en compañía de la Secretaría de la Mujer, la directora del Jardín Botánico, Jineth Bedoya y de 12 mujeres que hacen parte del programa Mujeres que reverdecen, una especie de bajo porte.



(Siga leyendo: Mujer en condición de calle fue asesinada por su expareja).



“Las reparaciones no tienen que ser siempre algo inalcanzable, este jardín es un mensaje para miles de mujeres y de niñas que han tenido que enfrentar las violencias de género, especialmente la violencia sexual”, dijo Jineth Bedoya, editora de EL TIEMPO y líder de la campaña No Es Hora de Callar.



En el evento también estuvo presente Adriana Celis, hermana de Rosa Elvira Celis, quien se refirió al significado del espacio.

Las reparaciones no tienen que ser siempre algo inalcanzable, este jardín es un mensaje para miles de mujeres y de niñas que han tenido que enfrentar las violencias de género. FACEBOOK

TWITTER

(Lea también: Mujer denuncia amenazas de feminicidio por desacuerdo con herencia).



“Para mi mamá las plantas eran un símbolo de vida. Hace 10 años cuando ocurrió lo de mi hermana el Jardín botánico sembró un jardín pequeño similar en forma de corazón al lado de su placa y pensaba que eso hace parte de esa reparación, que así nos siga doliendo, esa voz va a llegar a todas partes”, dijo.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias