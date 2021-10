Huerteros de Bogotá estrenan una plataforma web para intercambiar saberes

Si usted tiene una huerta urbana en su balcón, ventana, terraza, antejardín –o, incluso, en el parque de su barrio con sus vecinos–, hay una noticia que puede interesarle. Este sábado, en el Jardín Botánico de Bogotá (JBB), se lanzará una plataforma de cocreación virtual para huerteros, hecha con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Se trata de www.bogotamihuerta.jbb.gov.co, un sitio web que aloja un mapa con la ubicación de las huertas en Bogotá; una red de blogs en la que cualquier ciudadano podrá dar a conocer su huerta e intercambiar información; y una serie de contenidos multimedia en la que los visitantes podrán conocer las historias de vida detrás de las huertas.



“La pandemia nos obliga a que no todas las cosas sean presenciales, entonces este sitio de cocreación nos va a permitir no solo encuentros presenciales, sino hacer parte de una comunidad digital en la que la gente pueda acceder no solo a conocimiento científico, sino a saberes populares. Allí podrán intercambiar técnicas de cómo controlar plagas, recetas con los productos cultivados y hasta opiniones para construir la Política Pública de Agricultura Urbana”, explica Martha Perdomo, directora del JBB, y añade que el siguiente paso será crear una app móvil “donde tengamos información de todas las huertas censadas, para que sepamos qué productos estamos cultivando, en qué volúmenes, qué asistencia técnica se les ha dado, para así ser más eficientes con la asignación de recursos y articular esos procesos con comercialización”.

La aplicación estaría lista antes de terminar el año y sería parte de las estrategias para seguir promocionando y apoyando a los cerca de 4.000 huerteros que hay en el marco del programa ‘Bogotá es mi huerta’.



Por lo pronto, en el sitio web los ciudadanos podrán acceder a información popular y científica, así como agendarse en capacitaciones y cursos. Perdomo recuerda además que los ciudadanos que quieran tener su pequeña huerta pueden acceder a asesoría escribiendo al correo agriculturaurbana@jbb.gov.co.



Plan en el Jardín

Este sábado hay mercado agroecológico en el Jardín Botánico, allí podrá comprar productos a los huerteros urbanos y conocer la plataforma web. Y si llega en bicicleta, la entrada será gratis.

Otra buena noticia

Hay otra buena noticia para los amantes de las huertas. Esta semana, en Bogotá se lanzó la primera de cinco rutas agroecológicas que planeó esta Alcaldía.



"Quisimos articular las huertas urbanas en las rutas de turismo de la ciudad. Con el IDT y la Alcaldía de Suba ya organizamos la primera en Suba y, pronto, vendrá otra en La Candelaria", explicó Perdomo.



La recién inaugurada ruta en Suba incluye el paso por cinco huertas de la localidad que llevan un proceso de varios años.



"La ruta despega en la huerta Guerreros y Guerreras en Acción, ubicada en el barrio Fontanar del Río; una segunda estación en la huerta Vivero Ambientes Naturales, luego una parada en la huerta Micaela, estas últimas situadas en el barrio Alaska. Los puntos finales del recorrido que incluyen las huertas Cobá: el hogar de las abejas y la huerta Mirador de Los Nevados", detalló la Alcaldía en un comunicado.

