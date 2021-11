¿Quiénes pueden ingresar gratis al Jardín Botánico de Bogotá?

¿Quiere aprender sobre la flora de Colombia y sorprenderse con espacios naturales? El Jardín Botánico de Bogotá es una gran opción. Para ingresar no es necesario hacer reserva y puede adquirir las entradas directamente en la taquilla.



(Le puede interesar: La cadena regional de cines Cineland llega a Bogotá, este 25 de noviembre)



La tarifa estándar de entrada es de $5.000 pesos, y las únicas personas que tienen ingreso gratuito al Jardín Botánico son los menores de 4 años y los adultos mayores de 62 años.



El horario de visitas es de martes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Sábados, domingos y festivos: el horario es de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Para el ingreso al Tropicario, los grupos de todas las edades deben pagar el valor de $5.000 pesos con excepción de los extranjeros, quienes tienen una tarifa de $10.000 pesos.



(También: Así son algunos apartamentos de los barrios más exclusivos de Bogotá)



En este espacio podrá conocer y experimentar las características de ecosistemas como el bosque seco tropical, bosque húmedo, plantas útiles especializadas y superpáramo.

En un espacio del Tropicario se simula la selva húmeda del Amazonas. Foto: MIlton Díaz Ahora no hay necesidad de pedir cita en la página para adquirir las boletas. Foto: MIlton Díaz Los espacios verdes atraen a turistas nacionales y extranjeros. Foto: MIlton Díaz

Recomendaciones para el ingreso

Para el ingreso tenga en cuenta las siguientes recomendaciones antes de asistir al Jardín Botánico:



- Traer sus propios elementos de autocuidado (gel/alcohol y tapabocas).

- Portar paraguas.

- Tener ropa y calzado cómodos.

- Está prohibido el ingreso de mascotas.

- Si va en bicicleta deberá dejarla en el biciparqueadero.

- Está prohibido el ingreso de alimentos y bebidas.

EL TIEMPO