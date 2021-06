Ya no se requiere inscripción previa para visitar el Jardín Botánico

Como parte de los anuncios de la Alcaldía de Bogotá para la reapertura económica de la ciudad, el Jardín Botánico explicó que desde esta semana están recibiendo al público sin necesidad de un registro previo, como estaba ocurriendo debido a la pandemia.

Así las cosas, quienes deseen ir a visitar este sitio podrán adquirir los boletos de ingreso en sus instalaciones. Además, se ampliaron los horarios de atención de martes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m., y los sábados, domingos y festivos de 9 a. m. a 5 p. m. Cabe informar que la Entidad realiza labores de mantenimiento y desinfección de sus instalaciones el primer día hábil de la semana, durante el cual no habrá atención al público.



"Estas novedades no eximen la aplicación estricta de los protocolos de bioseguridad vigentes para hacer frente a la emergencia sanitaria por Covid-19. Por el contrario, se garantizará que los visitantes apliquen sin excepción medidas tales como el lavado de manos, uso correcto del tapabocas, distanciamiento físico y restricción en el consumo de alimentos al interior del Jardín", explicaron.



Teniendo en cuenta que el Jardín Botánico es un Centro de Investigación Científica, dotado de colecciones y especies de flora y fauna de gran valor ambiental, la entidad le recomienda a los visitantes llevar sus propios elementos de autocuidado, portar paraguas, ropa y calzado cómodos y tener en cuenta que está prohibido el ingreso de mascotas.



"Para los aficionados y profesionales de la fotografía con fines comerciales o de registro de eventos sociales (matrimonios, cumpleaños, etc.) se recomienda revisar y acoger la normativa que contiene las tarifas vigentes para la realización de actividades con equipos especializados de imagen y video. (Resolución 018 del 2 de febrero de 2021) y realizar los respectivos pagos con antelación. En este caso, es importante solicitar la cotización de dichos servicios a través del correo: reservavisitas @jbb.gov.co", agregaron.

Las tarifas para los visitantes son las siguientes: para colombianos menores de cinco años el ingreso al Jardín es gratis, al tropicario, $ 5.000; para mayores de cinco años, $ 5.000 tanto para el Jardín como para el tropicario; y para extranjeros, el costo de ingreso al Jardín es de $ 5.000 y al tropicario de $ 10.000.

