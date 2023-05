Las fuertes lluvias de la última semana desataron toda una calamidad en en la localidad de Bosa, más especificamente en el sector de San José II, donde los ciudadanos se vieron obligados a salir a manifestarse por las complicadas condiciones de alcantarillado e infraestructura que tienen en su barrio que los hacen vulnerables ante las emergencias ocasionadas durante la temporada de lluvias.



Inundaciones en Bosa por fuertes lluvias. Foto: Idiger

La presencia de la Personería en San José, sector II de Bosa, permitió evidenciar que la afectación que enfrentan los damnificados por las inundaciones de sus viviendas empeora cada día, por esta razón, le solicitaron a las autoridades distritales, "que no solo atiendan la emergencia humanitaria por la ola invernal, sino que mitiguen con acciones preventivas a mediano y largo plazo las soluciones a las problemáticas más urgentes, como la falta de alcantarillado".



Según la entidad, a partir de las verificaciones se pudo comprobar que en el sector hay graves afectaciones para los más de 2.500 residentes que soportan malos olores por el represamiento del agua que, en algunos casos, supera los niveles de hasta 50 centímetros.



También se hizo seguimiento a la activación de las motobombas que hacen el dragado en las viviendas, que inicialmente lo hacían con dos equipos de la misma comunidad, pero que debido a el sobreúso por la constancia de las emergencias sufrieron daños.

Inundaciones en Bosa. Foto: Idiger

En el último semestre este sector ha padecido, en seis ocasiones, inundaciones severas y se suma que no han regularizado su situación, aún no está oficializada la legalización de estos barrios”, advirtió la Delegada para la coordinación de Prevención y Control a la Función Pública, Sandra García Angarita.



Señaló que en estos casos se requiere coordinación de las autoridades distritales para que fijen acciones de mitigación de mediano y largo plazo, que no solo permitan la atención de los afectados durante la contingencia, sino que se revise la falta de alcantarillado y el servicio de nuevas motobombas de manera permanente.



De igual forma, la Personería de Bogotá está vigilante luego de haberse registrado, durante cinco horas, el bloqueo a una de las principales vías de acceso al lugar, por parte de integrantes de la comunidad indígena Muisca de Bosa que reclaman el reconocimiento de su territorio ancestral. La mediación de la Delegada de la Función Pública garantizó el diálogo entre la comunidad y los representantes de entidades del Distrito que asumieron compromisos a los que se les hará seguimiento.

Así se vivió en la noche del jueves el drama de 35 familias de los barrios La Ruleta, Villa Celina y San José de Bosa, afectados por inundaciones, tras aguacero. Foto: Arriba Bogotá- Citynoticias

Pese a haber recibido la asistencia humanitaria vital por parte de las autoridades distritales, la Personería de Bogotá encuentra que las condiciones de estos sectores por su cercanía a los ríos Tunjuelo y Bogotá, así como por la presencia de asentamientos ilegales, agravan la situación de los residentes durante las épocas de invierno.



"Como guardianes de los derechos reiteramos la relevancia de que las entidades del Distrito desplieguen toda su capacidad técnica y operativa no solo en la atención de la emergencia, sino en la activación de medidas y acciones permanentes de mitigación y mejora de las condiciones actuales que garanticen a los damnificados sus Derechos a la salubridad y dignidad humana", aseguraron.





JONATHAN TORO

CON INFORMACIÓN DE LA PERSONERÍA

