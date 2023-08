La próxima semana habrá un homenaje para honrar a los líderes sociales y a los firmantes de paz que han sido asesinados en el país desde la firma de los acuerdos en 2016.



El evento es convocado y liderado por el movimiento nacional 'Defendamos la vida', que "invita a comprender que todas las vidas cuentan".

"No más balas, no más atentados y venganzas, no más silenciar las voces que trabajan por la construcción de un país donde se pueda vivir sin miedo", dijo la iniciativa en un comunicado.



Además, señalaron que "la violencia y la sevicia han asesinado a 100 líderes y líderas" en lo que va corrido de este 2023. Y que por su parte, desde lo pactado en el 2016 la cifra asciende a 1514 líderes sociales y a 380 firmantes de paz.



De acuerdo con los datos recopilados por el Observatorio de DD.HH., conflictividades y Paz del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) efectivamente son 100 los líderes sociales y defensores de DD.HH. asesinados en Colombia este año.



Por otro lado, el registro actualizado del mismo instituto confirma que 24 firmantes del Acuerdo de Paz y excombatientes de las FARC han sido asesinados este 2023.

El evento, denominado 'No más balas' se llevará a cabo el próximo martes 22 de agosto a las 5:30 p.m. en el Teatro La Candelaria, ubicado en la Calle 12 # 2- 59.



"Música, teatro, poesía, líderes y firmantes estaremos ahí para pedir, para exigir #NoMásBalas. Estaremos ahí para honrar a quienes ya se fueron".

Nuestro homenaje a líderesas y líderes asesinados. La lucha por la paz, es la reivindicación de todas sus luchas.Están en mi corazón.@DefendamosPaz . pic.twitter.com/nS2aWhBYVJ — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) August 9, 2023

