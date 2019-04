Investigan si hubo discriminación contra  profesor invidente

Esta semana se conoció la denuncia de un profesor del colegio Luis Vargas Tejada de la localidad de Puente Aranda quien dice haber sido retirado del cargo, que venía desempeñando hace más de nueve años en la institución.

Este profesional, llamado Juan Carlos Jaime Fajardo, es invidente y quienes tuvieron la oportunidad de estudiar con él cuentan que de su propio bolsillo pagaba a una persona para que cumpliera con las funciones que, por su condición, él no podía llevar a cabo. Algo así como un guía.



Lo que denunciaron los miembros del Consejo Directivo de la institución es que a este profesional se le había retirado de sus funciones porque, debido a su condición, ya no era apto para el cargo. Eso ocurrió el viernes 29 de marzo de este año. Este mismo grupo también denunció que la coordinadora de convivencia del plantel había dicho que el profesor no era apto para actividades como cuidar el patio.

Otro motivo para su desvinculación habría sido el acompañante pues el rector de la institución comenzó a negarle el ingreso argumentando que este no tenía vínculo laboral con la entidad.



Pero, quienes lo defienden, aseguran que Fajardo es un maestro muy preparado y que es doctor en Educación con tesis laureada y que además, es un ser humano integral que se ha ganado el cariño de sus estudiantes y de la comunidad educativa.



EL TIEMPO habló con la Secretaría de la Educación, entidad que explicó que la desvinculación del profesor se debe a los ajustes que se están adelantando en el colegio por un proceso de reestructuración basado en nivelación de cargas académicas. “Desde la Secretaría de educación se está revisando el tema para garantizar que no se afecten los derechos de los docentes ni de los estudiantes”.



En el pasado, incluso el Canal capital, informó en 2018 que Fajardo había sido la primera persona ciega graduada de la Universidad Pedagógica Nacional como doctor en Educación. “La mayoría de personas a veces se frustran por limitaciones pequeñas y desperdician a veces el potencial y las capacidades que tienen para esas metas, sueños y proyectos de vida (…) indudablemente para todas las personas que tengan una discapacidad visual, ganar esa confianza, esa disciplina y sueños en que todo se puede obtener siempre y cuando haya constancia”, aseguró el docente en ese momento.

REDACCIÓN BOGOTÁ