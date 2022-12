El hurto a viviendas es uno de los delitos que más alarmas enciende en las autoridades en las festividades de final de año. Cuando las familias están de vacaciones y dejan sus casas solas, los ladrones aprovechan la oportunidad para entrar a ellas y saquearlas.



En la mañana de este martes se dio a conocer el caso de un hurto masivo en al menos cuatro apartamentos del conjunto residencial de el barrio El Refugio de la localidad de Chapinero.



Uno de los afectados fue el director de Red + Noticias, Giovanni Celis, quien llegó de sus vacaciones navideñas con su familia y encontró su vivienda saqueada, pues los delincuentes quitaron los vidrios de seguridad y hasta arrancaron la caja de seguridad de la pared.

🚨👮🏻‍♀️ | Nueva víctima de hurto, un periodista fue asaltado en su vivienda cuando delincuentes ingresaron hasta el piso 11 de su edificio. Ladrones se llevaron joyas, celulares, ropa y arrancaron la caja fuerte de la pared.@teyyiz @citytv pic.twitter.com/wIh7qrsCem — Arriba Bogotá Citytv (@ArribaBogota) December 27, 2022

"Anoche cuando llegué del noticiero, ví que la puerta de seguridad tenía la tranca por dentro. Llamamos a un cerrajero para que la abriera y cuando la abrió, nos encontramos con que me habían saqueado el apartamento", declaró Celis para su propio canal.



Las habitaciones del apartamento del piso once quedaron totalmente revolcadas. La ropa que no se llevaron la dejaron en el piso, la cama y el cuarto de ropas. La caja de seguridad en el suelo, totalmente desactivada y vacía. Los papeles personales de Celis estaban en la ducha. Además, se llevaron su computador personal, una cámara y demás objetos personales.



Hasta el momento la primera hipótesis que manejan las autoridades es que los delincuentes habrían saltado una cerca de electricidad y empezaron a acceder a las viviendas afectadas.



Según las autoridades, alrededor de 19 viviendas son hurtadas al día en la capital. Esto genera preocupación dentro de los habitantes, quienes dejan las casas solas en la temporada de fin de año. Además, según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, entre enero y diciembre de este año 6.142 casas han sido hurtadas con mayor frecuencia en las mañanas de lunes a viernes y en la madrugada del sábado en la capital.



Por el momento, se están investigando las cámaras de seguridad y se espera que las autoridades den las primeras conclusiones de este caso presentado al norte de la capital.



